Euro: Wertvoll und begehrt – hast du diese 2-Euro-Münze im Portemonnaie?

Wer im Geldbeutel nach Kleingeld kramt, wirft meistens nur einen kurzen Blick auf die Zahl auf der Münze. Schließlich muss man ja schnell addieren, wie viel Euro man zusammenkratzen kann, wenn es an der Kasse mal wieder stressig wird.

Aber nur, weil auf einer Münze „2 Euro“ draufsteht, heißt das nicht zwingend, dass sie auch nur 2 Euro wert ist. Für einige Exemplare sind Münz-Sammler bereit, wahre Unsummen auszugeben. Und eine bestimmte 2-Euro-Münze könnte dir dabei sogar mehr als das Tausendfache ihres Wertes einbringen!

2-Euro-Münze ist besonders wertvoll

Immer wieder werden Euro- oder Cent-Münzen im Netz zu horrenden Sammlerpreisen angeboten. Manche wirken aus der Luft gegriffen, hinter einigen stecken auch geldgierige Betrüger – aber der Fakt, dass seltene Münzen dir viel Geld einbringen können, bleibt nach wie vor bestehen. Spezial-Münzen zu besonderen Anlässen oder auch einfach verpatzte Fehlprägungen – Sammler legen viel Wert auf die kleinen Details.

Darum gibt es den Euro auch in Nicht-EU-Ländern:

Grundlage ist der Vertrag von Maastricht

Darin werden besondere Währungsverbindungen mit Kleinstaaten berücksichtigt

Dazu zählen neben Monaco auch San Marino und der Vatikan

So auch bei dieser 2-Euro-Münze aus dem Jahre 2007. Eine vergleichsweise „junge“ Münze – aber mit einer bedeutenden Geschichte. Denn sie ist die erste 2-Euro-Sondermünze, die im Fürstentum Monaco ausgegeben wurde. Ein Staat, der eigentlich gar nicht zur EU gehört. Aber wegen einer besonderen Währungsvereinbarung wird auch hier mit dem Euro bezahlt.

Unfassbarer Sammlerwert

Und nicht nur dieses Detail macht diese 2-Euro-Münze so besonders. Denn auf dem Geldstück ist ein Bildnis von Fürstin Gracia Patricia abgebildet – alias Hollywood-Star Grace Kelly („Das Fenster zum Hof“). Im Jahr 1956 heiratete sie den damaligen Fürsten von Monaco, Rainier III., und wurde zu einer weltweit populären First Lady. Am 13. September 1982 verstarb sie bei einem Autounfall.

Zum 25. Todestag wurde in Monaco dann die besagte Sondermünze geprägt. In streng limitierter Auflage – nur 20.000 Stück gibt es. Wer eine dieser 2-Euro-Münzen in die Hände bekommen hat, kann nur hoffen, dass er sie noch nicht bei Rewe, Aldi & Co. an der Kasse abgegeben hat.

Denn die Münzen werden mittlerweile bei Händlern für über 4.000 Euro gehandelt!