Erdbeben in der Türkei: Verwirrung um verschollenen Fußball-Profi Atsu! „Vermisse dich“

Das schreckliche Erbeben in der Türkei und Syrien forderte über 11.000 Tote, noch immer werden Menschen unter den Trümmern vermutet. Doch die Zeit, noch Lebende zu finden, läuft davon. Auch Fußballprofi Christian Atsu gilt weiterhin als vermisst.

Dabei hieß es zunächst, er sei gefunden worden. Doch die Verwirrung um Christian Atsu ist weiterhin groß: Der ehemalige Spieler des FC Chelsea wird nach dem Erdbeben in der Türkei immer noch vermisst. Das sagen die Verantwortlichen seines aktuellen Klubs. Laut Hatayspor-Trainer Volkan Demirel gab es bislang noch kein Lebenszeichen von dem 31-jährigen Ghanesen.

Erdbeben in der Türkei: Falschmeldung im Umlauf

Demirel: „Bitte behauptet nicht, ohne 100 Prozent sicher zu sein, dass diese oder jede Person gerettet wurde. Diese Menschen haben Familie, deren Hoffnungen, Sorgen, Schmerzen immer wieder steigen werden.“

+++Erdbeben in der Türkei: Schwere Vorwürfe gegen Präsident Erdogan – „Regiert man so ein Land?“+++

Am Dienstag (8. Februar) war zunächst gemeldet worden, dass Atsu lebend geborgen werden konnte. Das bestätigte unter anderem der ghanaische Fußball-Verband (GFA), wie „Sport1“ berichtet. Eine Falschmeldung, wie sich nun herausstellte. Atsu spielte früher in der Premier League beim FC Chelsea und Newcastle United. Im September wechselte er zu Hatayspor. Erst am Sonntag erzielte er gegen Kasimpasa den Siegtreffer zum 1:0.

+++Nach Erdbeben in Türkei und Syrien: Auch Italien muss seine Bevölkerung warnen+++

Erdbeben in der Türkei: Auch Sportdirektor wird vermisst

Auch Hatayspors Sportdirektor Taner Savut soll demnach verschollen sein. „Von Atsu und Taner haben wir bislang noch nichts gehört. Glaubt ihr nicht, ich würde das auf der Stelle bekannt geben, wenn sie im Krankenhaus lägen? Das würde ich sofort machen“, sagte Demirel.

Weitere spannende Themen und interessante News auf unserem Portal:

Auf Atsus Instagram-Account beten die Fans für den verschollenen Fußballer. „Bitte komm zurück“, „Bruder bist du ok? Wir machen uns Sorgen um dich?“ und „Vermissen dich sehr“, heißt es dort unter anderem. (mit dpa)