EM 2024: Wirbel um Gratis-Trikots! Verbraucherschützer warnen jetzt

Ganz Deutschland ist in Aufruhr – und das nicht ohne Grund: Die Europameisterschaft im Fußball findet 2024 im eigenen Land statt. Das sportliche Großevent ist bereits in vollem Gange.

Um bestens darauf vorbereitet zu sein, hat sich das Vergleichsportal „Check24“ etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Es hagelte Deutschland-Trikots – und zwar für umme. Doch aufgepasst, ganz umsonst gab es die EM-Shirts offenbar doch nicht.

EM 2024: Fußballfans haben sich bestens vorbereitet

Auf der Website des Portals lautete die Ansage lediglich: Wer am Tippspiel zur EM teilnimmt, sichert sich im Gegenzug ein Gratis-Trikot. Einen Deal, bei dem zahlreiche Fußballfans zugeschlagen haben. Wie „t-online“ auf Nachfrage erfuhr, sollen sage und schreibe über fünf Millionen Exemplare des Herstellers Puma verschickt worden sein.

Nachdem die Aktion nun beendet wurde und die Trikots restlos weg sind, zeigte sich der Verbraucherschutz jedoch weiterhin skeptisch. Denn vielen Kunden sei sicherlich ein Fakt an der ganzen Sache nicht bewusst. „Das Trikot gibt es natürlich nicht umsonst, man zahlt mit seinen Daten“, stellte eine Sprecherin gegenüber der „Wirtschaftswoche“ klar.

EM 2024: Verbraucherschutz spricht Warnung aus

Die angegebenen Daten wie Name, Adresse und Co. könnten von „Check24“ nach Einwilligung im Rahmen der Tippspiel-Teilnahme für sämtliche Marketingzwecke genutzt werden. So könnte damit beispielsweise nicht nur Werbung personalisiert, sondern auch neue Kunden dazugewonnen werden.

Wer also auf ein Trikot zur EM 2024 nicht verzichten wolle, jedoch keine Daten „verkaufen“ möchte, sollte sich in diesem Fall wohl besser an den offiziellen Hersteller Adidas und dessen Onlineshop wenden – und dafür nun mal in die Tasche greifen. Dort sei die Nachfrage zwar auch hoch, man habe allerdings noch genügend Ware auf Lager.