Edeka zieht Reißleine – dieses Produkt suchen Kunden ab jetzt vergeblich

Edeka-Kunden müssen jetzt ganz stark sein – oder doch eher erleichtert? Der Supermarkt hat jetzt die Reißleine gezogen. Ein bestimmtes Produkt wirst du in den Regalen des Unternehmens nicht mehr finden. Der Grund ist bitter.

Immer mehr Menschen verzichten auf den Verzehr von tierischen Produkten. Das weiß mittlerweile auch die Lebensmittel-Industrie und so kommen immer und immer mehr vegane Alternativen zu Schnitzel und Co. auf den Markt. Edeka hat für Veganer sogar ein eigenes Sortiment – allerdings bald mit einer Einschränkung.

Edeka nimmt vegane Butter aus dem Sortiment

Auch für die gute alte Butter gibt es inzwischen Alternativen. Doch wie „Öko Test“ jetzt herausfand, weisen diese oft gravierende Mängel auf! Nur zwei Produkte schafften es überhaupt durch den Test, ohne durchzufallen, wie „Nordbayern.de“ berichtet. Auch ein Edeka-Produkt fiel gnadenlos durch.

Die vegane Butter von Edeka „My veggie, no B:)tter“ erhielt wegen ihrer Inhaltsstoffe die Note „ungenügend“! Laut ZDF soll Edeka deswegen sogar die Reißleine gezogen und die Butter mittlerweile aus dem Verkauf genommen haben.

Doch nicht nur das Edeka-Produkt „My veggie, no B:)tter“ fiel gnadenlos durch den Test. Nur zwei Produkte schafften es überhaupt durch den Test, ohne durchzufallen – und das auch nur knapp!

Beliebte Marke „Meggle“ ebenfalls mit Mängeln

So schneiden „Bio veganer Block“ von Landkrone und „Organic Vegan Block“ von Naturli mit der Note „ausreichend“ ab, wie der „Münchner Merkur“ berichtet. Sieben andere Hersteller hingegen fallen gnadenlos durch die Untersuchung. Dazu gehört sogar die bekannte Marke „Meggle“.

Hier wurde durch „Öko-Test“ einen erhöhten Wert an Mineralölbestandteilen, die sich im Körper anreichern und krebserregend wirken können, gefunden. Das gesundheitliche Risiko ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Doch das ist nicht das einzige Problem, was „Öko-Test“ mit der „Meggle“-Alternative hat. Der Anteil ungesättigter Fettsäuren ist hoch und der Anteil an Omega-3-Fettsäuren niedrig, schreibt das Online-Medium „T-Online“. Also Augen auf, beim (Veggie-) Butterkauf!