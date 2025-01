Edeka: Neues Produkt lässt Kunden ausrasten – „Das ist verrückt“

Innerhalb weniger Wochen sorgt die Supermarkt-Kette Edeka zum zweiten Mal für Aufsehen. Diesmal geht es aber nicht um den holperigen Einstieg beim Rabattsystem Payback. Vielmehr steht eine neue Produkt-Serie, die kurz nach Weihnachten in den Regalen auftauchte, im Mittelpunkt. Manche Kunden sind empört oder gar entsetzt!

Es geht um die Netflix-Serie „Squid Game“. Der koreanische Welt-Erfolg, dessen erste Staffel 2021 veröffentlicht wurde, handelt von vermeintlich harmlosen Kinderspielen, die sich für die Teilnehmer jedoch als äußerst brutal und mörderisch erweisen. Ein Wettkampf um Leben und Tod, in dem für Moral kein Platz ist. Aber Moment mal… bei Edeka ist Platz für „Squid Game“?

Edeka irritiert mit „Squid Game“-Produkten

Ja, genau. Den Start der zweiten „Squid Game“-Staffel am 26. Dezember 2024 haben zahlreiche Edeka-Märkte zum Anlass genommen, passende Merchandising-Produkte der „Yummer’s Squid Game-Edition“ ins Sortiment zu aufnehmen. So zum Beispiel Dalgona-Kekse, bei denen es in der Serie darum geht, eingestanzte Formen herauszutrennen. Oder auch Frühstücks-Cerealien mit Bildern der skrupellosen „Squid Game“-Wächter auf der Packung – für rund 6 Euro.

+++ Edeka: Payback-Kunde will Punkte sammeln – Schock an der Kasse! „Nicht zu fassen“ +++

Eine Edeka-Kundin hat mit den Worten „Das ist verrückt“ ein Regal mit „Squid Game“-Produkten bei Instagram gepostet. Zwar auf einer Seite, auf der es eigentlich um Angebote der Discounter-Kette „Action“ geht (>>> hier mehr dazu). Aber die Nutzer springen trotzdem sofort auf den Beitrag an – und zwar mit deutlicher Empörung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Klares Kunden-Statement: „Absolut kranke Serie“

Eine Frau schreibt zum Beispiel: „Edeka sollte sich im Klaren sein, dass es in diesem Film nur darum geht zu zeigen, was Menschen alles für Geld tun würden. Und genau dieses Verhalten sollen wir auch noch durch den Kauf von Keksen unterstützen? Damit demonstrieren wir doch nur, dass wir bereit sind, für Geld solchen Unsinn mitzumachen – Hauptsache, wir konsumieren. Nein danke.“

Mehr News:

Eine andere Nutzerin wird noch deutlicher: „Eine absolut kranke Serie.“ Und weiter: „Die Gier der Menschen war schon immer größer als jeglicher Verstand! Dass man das noch hyped.“ Edeka hat aber offenbar großes Interesse daran, bei diesem Hype vorne mit dabei zu sein. Viele Märkte machen mit, wie verschiedene Videos auf Instagram und TikTok belegen. Doch eine weitere Kundin stellt unter dem besagten Insta-Post klar: „Nein, nein, die kaufe ich nicht.“