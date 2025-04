Edeka: „Grundnahrungsmittel“ lösen bei Kunden Hohn und Spott aus – „Immer bekloppter“

Wer bei Edeka einkaufen geht, hat die Qual der Wahl. Im Sortiment hat der Supermarkt zahlreiche Produkte von Getränken über Lebensmittel bis hin zu Hygiene-Produkten und Tiernahrung.

Diese Produkte finden Kunden auch in der Edeka-App. Was ein Nutzer dort entdeckt hat, löst jetzt allerdings Hohn und Spott in den sozialen Medien aus.

Edeka: Das sorgt für Hohn und Spott bei Kunden

Der Edeka-Kunde postete auf Facebook einen Screenshot aus der App, wo die Angebote zu sehen sind. Auf dem Foto erkennt man die Kategorie „Grundnahrung“, der vegane Mühlenbratwurst, Lachs, Pistaziencreme und Osterbrot untergeordnet sind.

Dazu fragt der Edeka-Kunde: „Seit wann hat sich die Definition von ‚Grundnahrungsmittel‘ derart verändert?“ Unter dem Post zeigen sich mehrere Nutzer amüsiert.

Kunden amüsieren sich über „Grundnahrungsmittel“

„Fehlt nur noch Kaviar“, schreibt ein User amüsiert. Ein anderer kommt zu dem harten Entschluss: „Die Welt wird immer bekloppter“. Der Verfasser des Posts schreibt dazu: „Versteht mich nicht falsch, all das Zeug ist lecker. Aber es ist doch Welten von Mehl, Brot, Öl, Zucker, Hafer und Salz entfernt“. Der Edeka-Kunde ist wohl der Meinung, dass zu Grundnahrungsmitteln ganz andere Produkte gehören.

Auf der Website des Edeka-Foodservice bekommt man im Vergleich übrigens auch andere Artikel in der Kategorie geboten: „Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis und Mehl gehören zur Standardausrüstung einer guten Profi-Küche und dürfen nie fehlen.“ Anstelle der Produkte aus der App gibt es dort Semmelbrösel, Reis, Paniermehl, Nudeln und Erdnusskerne. Warum sich die Produkte in der Kategorie „Grundnahrungsmittel“ so sehr unterscheiden, ist allerdings nicht bekannt…