Edeka, Rewe und Co.: Kunden über Schoko-Preise an Ostern schockiert – Experte klärt auf

Ostern steht in den Startlöchern. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Familien zusammenkommen und das Fest gemeinsam feiern. Neben vielen Leckereien gehört da die traditionelle Eier-Suche bei den meisten dazu.

Doch gerade jetzt überlegen sich Verbraucher zweimal beim Blick in die Regale von Edeka, Rewe und Co., ob sie Oster-Schokolade kaufen. Denn vor allem die Schokoladenpreise sind gestiegen (wir berichteten). Diese Redaktion hat deshalb bei einem Experten nachgehakt, was es mit diesem krassen Preisanstieg zu Ostern auf sich hat.

Edeka: Darum sind Schokohasen so teuer

Gegenüber dieser Redaktion erklärt Stephan Lüger, Chefeinkäufer bei Knuspr, dass Osterartikel wie Schoko-Hasen zu den Saisonprodukten zählen. Rechtfertigt das aber den hohen Preis? Offenbar! „Sie werden in kleineren Mengen produziert und sind aufwendig gestaltet. Eine einfache Schokoladentafel ist deutlich günstiger herzustellen als Hohlfiguren wie Osterhasen. Diese tragen oft noch ein Glöckchen oder sitzen in einem dekorativen Nest, was die Produktionskosten zusätzlich erhöht“, erklärt der Experte.

Aber auch der steigende Kakaopreis tut sein Übriges. Dennoch ist die Nachfrage rund um Ostern in Märkten von Edeka und Co. hoch, meint der Experte. „Viele greifen zu ihren Lieblingsartikeln, obwohl sie teurer sind, weil es sie nur in dieser Zeit gibt. Markenhersteller können dadurch Preissteigerungen leichter weitergeben. Bei Standardprodukten ist das schwieriger, weil sie im Handel oft als Preiskampfartikel eingesetzt werden und viele Menschen den Preis genau kennen“, führt Stephan Lüger weiter aus.

So können Edeka-Kunden dennoch sparen

Gibt es dennoch Tipps, wie Kunden von Edeka, Rewe und Co. vor Ostern noch das eine oder andere Schnäppchen abgreifen können? Ja, meint der Experte. „Eine Option ist es, gezielt auf Sonderangebote zu achten. Besonders im Onlinehandel wie bei Knuspr werden die Preise laufend angepasst, um Überbestände und damit Verderb zu vermeiden. So entstehen oft kurzfristige Aktionen – auch kurz vor Ostern“, verrät Stephan Lüger.

Auch sei es ratsam, zu weniger bekannten Marken zu greifen. Wer besonders flexibel ist, sollte sogar bis nach dem Fest warten: „Direkt nach Ostern sinken die Preise für viele Saisonartikel oft um bis zu 20 Prozent – sofern noch etwas verfügbar ist.“