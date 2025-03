Edeka: Video von SB-Kasse ärgert Kunden – „Wo ist der Sinn?“

Egal ob bei Aldi, Rewe oder Edeka – Selbstbedienungskassen (SB-Kassen) werden immer mehr und werden auch von immer mehr Kunden genutzt. Eigentlich gelten SB-Kassen als Win-Win-Situation für Einzelhändler wie Edeka und Kunden. Schließlich spart sich der Supermarkt Mitarbeiter an der Kasse und Kunden, die selbst einscannen, Zeit.

Jetzt ist allerdings ein Video von einer SB-Kasse in einer Edeka-Filiale aufgetaucht, das Zweifel an dem System aufkommen lässt. Kunden verstehen die Welt nicht mehr.

Edeka-Enthüllung: So werden SB-Kassen überwacht

Auf Tiktok kursiert ein Clip des Youtubers Felix Michels alias Tomatolix, in dem er einem Ladendetektiv bei Edeka über die Schulter schaut. „Ich bin hier gerade bei einem echten Ladendetektiv und ich hätte nicht gedacht, wie krass SB-Kassen überwacht werden“, erklärt Tomatolix.

Dann zeigt die Kamera auf den Ladendetektiv namens Florian. „Der hat hier einfach so ein Tablet, bei dem man ganz genau sieht, was eingescannt wird, wenn jemand an der Self-Checkout-Kasse steht.“ Schon damit hätten wohl die wenigsten Kunden gerechnet, gelten die SB-Kassen doch als leichte Chance, Produkte heimlich mitgehen zu lassen.

Nicht aber in diesem Edeka! Denn man sieht, dass Florian alles genau kontrolliert, während ein Kunde an einer SB-Kasse hantiert. „So, er hat jetzt seine Flasche eingescannt, sein Brot eingescannt, jetzt das Curry-King. Also das ist sofort in Echtzeit. Wenn er das darüber zieht, habe ich das hier oben auch“, beschreibt Ladendetektiv Florian seine Arbeit. „Wenn jemand was nicht scannt, dann gebe ich meinem Kollegen vorne an der Tür Bescheid, der hält ihn auf und stellt ihn zur Rede.“

Edeka-Kunden finden System „sinnlos“

Sollte nachvollziehbar sein, dass der Kunde einen Scanvorgang gestartet hat, dieser aber nicht bei der Kasse ankam, „kann man ihn nachzahlen lassen“. Handelt es sich um einen bewussten Betrug, „gibt es halt ein Hausverbot und eine Anzeige wegen Ladendiebstahl“, so Florian knallhart.

Was die Betrachter des Videos aber mehr wundert, ist die Sinnhaftigkeit des SB-Kassen-Systems. „Wie sinnvoll ist es, Kassen zu haben, die Arbeitskräfte ersetzen, wenn am Ende wieder eine Arbeitskraft dort sitzt und es überwachen muss?“, „Nur, damit ich es richtig verstehe, man entfernt klassische Kassen und entlässt Kassierer, nur um jemanden zu bezahlen, der guckt, ob die Leute alles eingescannt haben? Wo ist der Sinn?“, sind nur einige der verständnislosen Kommentare.

Andere Edeka-Kunden nehmen das Ganze aber mit Humor. „Das war’s mit den Inflationsausgleichskassen“ und „Toll, kein Rabatt mehr“ sind nur zwei der vielen ironischen Bemerkungen.