Edeka, Penny und Co: Fiese Schummelei bei beliebten Produkten – „Billig“

Edeka, Penny und Co. bieten ihren Kunden ein vielfältiges Sortiment an. Von Obst und Gemüse über Molkereiprodukte bis hin zu Fleisch, Fisch und Feinkost ist nahezu alles erhältlich.

Die Frage ist bloß: Wie gut sind die Produkte in den Filialen von Edeka, Penny und Co. wirklich? Stiftung Warentest hat einige Artikel genauer unter die Lupe genommen und eine fiese Schummelei aufgedeckt.

Edeka, Penny und Co: Diese Produkte sind betroffen

Demnach sollen in vielen Lebensmitteln, die laut Etikett Waldheidelbeeren enthalten, „Billig-Beeren statt Original“ enthalten sein, so das Institut. Beim Einkaufen bei Edeka, Penny und Co. ist also Vorsicht geboten.

Wie viele Produkte wirklich von den Schummel-Produkten betroffen sind, hat die „OPSON XIII“-Operation herausgefunden. Mit OPSON-Operationen gehen Behörden seit 2011 gegen Lebensmittelbetrug vor.

Supermarkt-Schummel: Über 50 Prozent betroffen

70 Proben mit der Angabe „Waldheidelbeeren“ im Namen oder im Zutatenverzeichnis wurden von Dezember 2023 bis Mai 2024 genauer untersucht. Der Fokus lag dabei vor allem auf Konserven. Doch auch tiefgekühlte und getrocknete Produkte sowie Fruchtaufstriche und Säfte wurden geprüft.

Die Untersuchungen bezogen sich vorrangig auf den Einzelhandel. Das Ergebnis: In 50 Prozent der Proben waren die Waldheidelbeeren nicht enthalten. Stattdessen setzte man auf andere Heidelbeerarten.

Edeka, Penny und Co: Das müssen Kunden wissen

Durch die falschen Angaben können Kunden bei Edeka, Penny und Co. nicht mehr unterscheiden, in welchen Produkten tatsächlich Waldheidelbeere enthalten ist und in welchen nicht.

Dabei dürfe man nach den Leitsätzen der Deutschen Lebensmittelbuchkommission für Obsterzeugnisse bei Obstkonserven mit der Bezeichnung „Waldheidelbeeren“ erwarten, dass diese aus den Früchten der Waldheidelbeere hergestellt werden, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit berichtet.