Edeka ruft beliebtes Produkt zurück – Hersteller warnt vor Verletzungen

Steine im Essen – das will wirklich keiner. Und es ist nicht nur eklig, sondern kann auch gesundheitliche Folgen haben. Weil ein Hersteller jetzt Steine in seinem Produkt gefunden hat, wird das Produkt bei Edeka zurückgerufen.

Über das Schnellwarnsystem wurde in einem Gewürz, das bei Edeka erhältlich ist, vor kleinen Steinchen gewarnt, die sich in die Packungen gemogelt haben. Es wird vor gesundheitlichen Schäden gewarnt.

Edeka ruft Produkt wegen Steinen in der Packung zurück

Ob zum Fleischgericht, im Rotkohl, auf dem Dessert oder im Glühwein – Nelken sind ein beliebtes Gewürz zum Kochen, Braten, Backen und Verfeinern. Wer in jüngster Zeit bei Edeka ein Päckchen der getrockneten Pflanze gekauft hat, könnte aber eine böse Überraschung erlebt haben. Steine haben sich zwischen die Nelken gemogelt – und sind teilweise schwer oder gar nicht zu erkennen.

+++ Aldi, Edeka und Co.: Nicht drin, was drauf steht? Kunden sollten ganz genau hinschauen +++

Betroffen ist das 25-Gramm-Päckchen ganze Nelken der Marke Malaya. Der Hersteller, die Firma „Dr. Esswein & Co“, hat Nelken vom betroffenen Lieferanten erhalten und auch in seinen Verpackungen Steine festgestellt. Da war es aber schon zu spät: Das Produkt war bereits in den Einzelhandel gegangen, in Deutschland in die Edeka-Märkte.

Bei Verzehr drohen Verletzungen im Mund

Wer die Steinchen versehentlich mitisst, dem droht Ungemach. Es wird vor gesundheitlichen Schäden gewarnt wie Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie Zahnschäden. Dinge, die man gerne vermeiden würde.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Deshalb bittet Edeka nun: Schau nach, ob du ein Produkt im Haus hast. Wenn ja, kannst du es in jedem Markt kostenlos beanstanden und kriegst dein Geld zurück. Betroffen sind die Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 13. Dezember 2025, 28. Dezember 2025 und 2. Januar 2026.