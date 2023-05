Aldi, Edeka und Co.: Nicht drin, was drauf steht? Kunden sollten ganz genau hinschauen

Wer bei Aldi, Edeka und anderen Traditions-Supermärkten einkauft, weiß in der Regel genau, was er möchte – und auch, was er bekommt. Schließlich sind sowohl Aldi als auch Edeka und andere Einzelhändler seit Jahrzehnten im Geschäft und genießen deshalb auch ein gewisses Kundenvertrauen.

Es gibt allerdings trotzdem immer wieder Produkte bei Aldi, Edeka und anderen, die nicht so ganz halten, was sie nach außen hin versprechen.

Aldi, Edeka und Co.: Produkt-Inhalte entsprechen nicht dem Etikett

Es gibt sie in wohl jedem Supermarkt: Fruchtsäfte! Jeder Deutsche konsumiert im Jahr durchschnittlich 33 Liter der auf den ersten Blick gesunden Getränke, so eine Statistik auf „Fruchtsaft.de“.

Doch was viele Kunden, die die Säfte bei Aldi, Edeka und anderen Einzelhändlern kaufen, nicht wissen: Die Verpackung verspricht oft mehr, als der Inhalt hält. So sind die Verpackungen von Fruchtsäften wie Orangensaft, Multivitaminsaft und anderen Geschmacksrichtungen oft mit bunten Bildern von frischem Obst geschmückt und erwecken so den Anteil von einem besonders hohen Fruchtanteil in den Getränken.

Die Wirklichkeit sieht aber dann oft anders aus, wie ein Blick auf die Zutatenliste zeigt. Die kleine Liste, die sich oft auf der Rückseite einer Flasche oder eines Tetrapacks befindet, gibt nicht nur Aufschluss über alle Inhaltsstoffe des Saftes, sondern auch über deren Verteilung.

Aldi, Edeka und Co.: Das steckt wirklich in den Säften

Kunden sollten daher genau hinsehen, um sich nicht von den Herstellern täuschen zu lassen. So zeigte eine Recherche des NDR, dass viele Getränke nur einen Bruchteil des auf ihnen beworbenen Obstes enthielten.

Ein Beispiel dafür ist der „Mango-Orange-Ananas“-Saft von Valensia. Er enthält zwar 15 Prozent Ananassaft – aber nur ein Prozent Mangomark. Ein Großteil des Getränkes macht dafür Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (42 Prozent) aus. Der restliche Teil des Saftes besteht aus Bananenmark (5 Prozent) und vor allem auch aus Apfelsaft (37 Prozent). Apfelsaft wird oft als Füllstoff genutzt, weil er verhältnismäßig günstig und in Deutschland gut verfügbar ist.