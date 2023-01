Edeka, Rossmann und Co.: Schockierende Erkenntnis! Von diesem Bio-Getränk solltest du besser die Finger lassen

Wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, der greift beim Einkauf auf Bio-Lebensmittel zurück. Doch was sich jetzt herausstellte, sorgte für eine große Überraschung!

Ist Bio immer die beste Wahl? Diese Frage stellte sich auch Stiftung Warentest. Dabei nahmen die Experten ein bestimmtes Bio-Getränk besonders genau unter die Lupe – mit erschreckenden Ergebnissen.

Edeka, Rossmann und Co. im Apfelsaft-Test

Untersucht wurde ein Produkt, das in Deutschland ziemlich begehrt ist: Die Rede ist von Apfelsaft. Insgesamt standen 26 verschiedene Fruchtsaft-Marken vor dem Prüftest – darunter 16 naturtrübe Direktsäfte und zehn Apfelsäfte aus Konzentrat.

Mit dem Ergebnis dürften einige Kunden von Edeka, Rossmann und Co. jedoch nicht gerechnet haben: Gerade mal nur sechs aller getesteten Säfte erhielten das Urteil „gut“. Ein „sehr gut“ konnte erst gar nicht vergeben werden. Dabei stellte sich auch heraus, dass naturtrübe Apfelsäfte besser abschneiden konnten – immerhin startete die Bewertung bei den Direktsäften erst bei der Note „befriedigend“.

Bio-Säfte sorgen für Überraschung

Doch auch wer auf naturtrüben Apfelsaft mit Bio-Siegel setzt, steht damit nicht immer automatisch auf der richtigen Seite – im Gegenteil: Zwei der Säfte schnitten im Test unterirdisch schlecht ab und kassierten dafür die Note „ausreichend“ beziehungsweise sogar „mangelhaft“.

Ob so eine Mischung dann überhaupt in unserem Körper landen sollte? Keine Sorge: Gesundheitlich bedenklich schätzten die Tester keinen der untersuchten Säfte ein. Auch in Sachen Schimmelpilz-Spuren gebe es keinerlei Vorfälle.

Edeka und Co.: Gut muss nicht gleich teuer sein

Aber welcher der Säfte ist denn nun der Beste – und welcher von ihnen sollte getrost nicht in unserem Einkaufswagen landen? Laut Stiftung Warentest konnten besonders die Säfte von Discountern und Lebensmittelmärkten wie Lidl und Edeka punkten. Dabei sind diese zudem noch preisgünstig. Die höherpreisigen Produkte von Marken wie Albi und Granini landeten bei der Auswertung hingegen auf den hinteren Plätzen.