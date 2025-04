Edeka und Rewe: Kunden in Aufruhr – gehen Supermärkte radikalen Schritt?

Das wäre ein absoluter Hammer in Deutschland! Edeka und Rewe gehören zu den beliebtesten Supermärkten der Bundesrepublik, locken täglich Tausende Kunden in die Filialen. Und die könnten sich eines Tages richtig wundern. Der Grund ist in unserem Nachbarland Dänemark zu finden.

Denn dort hat jetzt eine große dänische Handelskette alle Waren aus der EU mit einem neuen Siegel versehen. Dadurch sollen Kunden schneller erkennen, welche Produkte aus der Europäischen Union kommen und welche beispielsweise aus den USA. Denn auf die sind die Dänen aktuell alles andere als gut zu sprechen. Macht dieser radikale Schritt bald auch durch Edeka und Rewe Schule in Deutschland?

Edeka und Rewe: Dänemark macht es vor! Kunden in Aufruhr

Der Zollstreit zwischen den USA und der EU geht in die nächste Runde. Auch wenn US-Präsident Donald Trump erste Lockerungen und Ausnahmen in seiner Zollpolitik in Aussicht stellte, sind Industriegüter aus der EU noch nicht davon betroffen. Die größte Handelskette unseres dänischen Nachbarn, der Konzern Salling (betreibt die Supermarktketten Bilka, Netto und Fotex), führte jetzt ein EU-Label für die rund 1.400 Filialen im Land ein.

Das Label zeigt einen schwarzen Stern, der auf den Preisschildern der Waren aufgedruckt ist. Viele Verbraucher hatten sich dieses Siegel gewünscht – auch, um US-Waren leichter aus dem Weg zu gehen. Dänemark ist aktuell politisch nicht gut auf die USA zu sprechen, vor allem auch deshalb, weil Trump weiterhin auf Grönland als neuen US-Bundesstaat schielt, obwohl es zu Dänemark gehört.

Markieren deutsche Supermärkte bald EU-Produkte?

Tatsächlich wünschen sich auch in Deutschland laut einer „YouGov“-Umfrage satte 47 Prozent ein Siegel auf EU-Produkten. 30 Prozent sprachen sich dafür aus, ein EU-Label „eher“ zu befürworten. Nur elf Prozent lehnten eine EU-Kennzeichnung ab. Wie werden die großen Supermärkte Rewe und Edeka reagieren? Vor allem Edeka ist für politische Statements bekannt, vor einigen Monaten beispielsweise durch eine Anti-AfD-Wahlempfehlung.

Noch lehnen aber sowohl Edeka als auch Rewe eine solche Kennzeichnung ab. So sagte eine Rewe-Sprecherin zur „FAZ“: „Boykotte oder Sonderkennzeichnungen lehnen wir ab, da sie ungewollt unbeteiligte Erzeuger und Betriebe treffen“. Zudem seien Informationen zur Produktherkunft auf den Verpackungen ersichtlich, jeder Kunde könne also selbst eine Entscheidung treffen, was man kaufe und was nicht.

Auch von Edeka weiß man nur von „sehr wenige Anfragen“ bezüglich eines EU-Siegels. Falls sich die Nachfrage aber dahingehend verstärken sollte, würde man eine Kennzeichnung „prüfen“. Na, dann…