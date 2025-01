Edeka, Rewe und Co.: Abschied von Kult-Produkt? Supermarkt zieht die Reißleine

Na, kann man sich einen Gang zu Edeka, Rewe und anderen Märkten überhaupt noch vorstellen, wenn es dieses Kult-Produkt nicht mehr gibt? Die Dubai-Schokolade war zweifellos einer der größten Food-Trends der letzten Jahre, nahm schon bizarre Züge an.

Dabei fing alles mit einer kleinen Schokoladenmanufaktur in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) an, die sich auf exklusive Kreationen spezialisierte. Dann brachen auch in Deutschland dank TikTok alle Dämme, plötzlich stürmten Kunden Edeka, Rewe und weitere Supermärkte, um die begehrte und teure Schokolade zu ergattern.

Edeka, Rewe und Co.: Abschied von Kult-Produkt?

Diese Dubai-Schokolade besteht letztlich aus Schokolade und einer Pistaziencreme- und Engelshaarfüllung. Doch war es das bald damit in Deutschland? Wie die gut informierte „Lebensmittelzeitung“ berichtet, könnte nämlich der Hype um die Dubai-Schokolade ein Ende gefunden haben. Ein Edeka-Händler bestätigt: „Mittlerweile verzeichnen wir 70 Prozent weniger Nachfrage als zur Hochphase Anfang November.“

Derzeit seien bei ihm zwar noch Tafeln verfügbar, doch Nachbestellungen wolle man keine mehr tätigen – zu groß das Risiko, dass der Supermarkt auf den Waren sitzenbleibt! Soweit ist man bei Rewe noch nicht. Zwar gibt man auf Nachfrage der „Lebensmittelzeitung“ zu, dass die Nachfrage nicht mehr so hoch sei wie im November und Dezember. Doch von Markt zu Markt schwanke sie ohnehin. Die Produkte sollen regelmäßig nachgeliefert werden.

Nachfrage wird weniger

Ähnlich sieht es die Rewe-Tochter Penny. Man sei mit der Nachfrage (noch) zufrieden. Man wolle sich weiterhin mit „Dubai-Style-Artikeln“ beschäftigen. Bei Rewe-Konkurrent Kaufland ist man dagegen hochzufrieden. Die Dubai-Schokolade erfreue sich in den Filialen einer „sehr guten“ Nachfrage. Es bleibt abzuwarten, ob die Schokolade auch bis in den Sommer hinein Kultstatus genießen wird…