Edeka: Schon wieder Preis-Zoff! Beliebte Top-Produkte fehlen im Regal

Was ist denn nur los momentan? Immer wieder hört man von Streik und Zoff. Ob die Busse und Bahnen stillstehen (mehr Infos an dieser Stelle) oder mal wieder Produkte im Supermarkt-Regal fehlen – irgendwas ist doch immer. Jetzt trifft es erneut die Kunden bei Edeka.

Hier fehlen mal wieder Top-Produkte, die sich eigentlich viele Kunden gerne in den Einkaufswagen legen. Worum es geht, liest du bei uns.

Edeka: Es fehlt etwas ganz Wichtiges

Milch, Butter, Eier, Bananen – aber auf dieser Einkaufsliste fehlt etwas ganz Wichtiges: Süßigkeiten! Und die könnten wohl länger fehlen, wie es aktuell aussieht. Denn scheinbar gibt es zwischen Edeka und dem Milka-Hersteller Mondelez mal wieder Preis-Zoff. Eigentlich hieß es gerade noch, dass die Produkte wieder verfügbar sind. Es gab sogar Rabatt-Aktionen mit verschiedenen Gebäck-Variationen von Milka. Doch wie die „Bild“ berichtet, soll es manche Milka-Artikel weiterhin nicht bei Edeka geben.

Die leeren Regale gibt es nicht nur vor Ort, auch bei Edeka24.de kann man das Milka-Gebäck nicht bestellen. Na, dann müssen Kunden wohl ihren Hunger auf bestimmte Süßigkeiten noch länger unterdrücken.

Preis-Streit zieht sich

Wie lange Mondelez, einer der größten Snack- und Süßigkeiten-Hersteller der Welt, noch im Preis-Streit mit Edeka liegt, ist ungewiss.

Zumindest bezieht sich das Problem wohl nur auf einen Teil der Artikel. Im Gegensatz dazu sollen zum Beispiel Oster-Produkte wie Schokohasen von Milka ganz normal verfügbar sein. Aber auch hier könnte die ein oder andere Lücke im Regal bei Edeka drohen, wie ein Sprecher des Supermarktes einräumte.

