Edeka: Preis-Streit nimmt kein Ende! Kommen DIESE Produkte nie mehr zurück ins Regal?

Die Preise steigen immer weiter an – das macht sich vor allem beim Einkauf von Lebensmitteln bemerkbar. Doch auch Unternehmen wie Edeka, Lidl und Co. wollen ihren Kunden nicht noch teurere Produkte anbieten. Einige Supermarktketten weigern sich deshalb, die Ware weiterhin für derart hohe Preise vom Händler zu kaufen.

Bei Edeka entfachte sich daraufhin sogar ein regelrechter Streit: Der Supermarkt steht mit dem Konzern Mars auf Kriegsfuß. Die Folge: Sämtliche Riegel und Süßigkeiten des Herstellers sind derzeit nicht in den Regalen zu finden. Jetzt äußerte sich Edeka selbst dazu!

Edeka-Kunden müssen auf Mars verzichten

„Wir können bestätigen, dass Mars einen einseitigen Lieferstopp gegen Edeka verhängt hat“, hieß es auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Produkte werden voraussichtlich also auch noch längere Zeit in den Regalen der Filialen fehlen. Der genaue Grund dafür sei, dass der Hersteller Mars „ungerechtfertigte und überzogene Preiserhöhungen fordert“, wie Edeka in seiner Mitteilung erklärte. Und dieses radikale Vorgehen könne gegenüber der Kundschaft nicht weiter akzeptiert werden.

„Wir freuen uns, dass uns viele Verbraucherinnen und Verbraucher dabei unterstützen“, erklärte ein Sprecher des Supermarkts. Komplett auf Süßigkeiten verzichten, müssen die Edeka-Kunden in Zukunft aber trotzdem nicht – für Alternativen ist nämlich reichlich gesorgt. Und die scheinen bei den Verbrauchern bisher auch ganz gut anzukommen.

Edeka setzt auf Alternativen und eigene Marken

„Die Nachfrage nach alternativen Marken und unseren preisgünstigen Eigenmarken ist in den betreffenden Sortimentsbereichen deutlich angestiegen“, wurde seitens Edeka verdeutlicht. Ob das Angebot in Zukunft noch erweitert wird oder Mars in die Filialen zurückkehrt? Dazu wollte der Lebensmittel-Riese aus Wettbewerbsgründen aktuell noch keine Aussagen machen.