Edeka, Aldi und Co.: Schock bei Gurken-Preis! Kunden müssen jetzt auf diesen Zeitraum achten

Kunden bei Supermärkten wie Edeka oder Discountern wie Aldi sind seit geraumer Zeit heftige Preiserhöhungen gewöhnt. Gestiegene Rohstoffpreise, Lieferschwierigkeiten, der Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie – Hersteller führen eine scheinbar endlose Anzahl an Ausreden für ihre Preisanpassungen an.

Märkte wie Edeka, Aldi und Co. geben diese Preiserhöhungen an die Kunden weiter. Und die Verbraucher müssen es mal wieder ausbaden. Besonders heftig war der Preisanstieg zuletzt bei verschiedenen Gemüsesorten – speziell der Preis für Gurken explodierte. So ging im Internet vor Kurzem ein Video viral, das ein Regal bei Edeka zeigte. Dort wurden Salatgurken für je 3,29 Euro angeboten (hier mehr dazu).

Edeka, Aldi und Co.: Gurken-Preis schockt Kunden

Auch der Preis für Paprika stieg zuletzt enorm an. Dass viele Gemüsesorten im Winter teurer sind als im Sommer, ist nicht ungewöhnlich. Schließlich muss das Gemüse im Winter meist aus dem Ausland importiert werden.

Dass es in diesem Winter zu derart heftigen Preiserhöhungen kam, hat einen einfachen Grund. In vielen Anbau-Ländern wie Spanien, Italien, der Türkei oder Marokko war es in diesem Winter ungewöhnlich kalt. Daher konnte dort vergleichsweise wenig Gemüse angebaut werden.

Gurken: Kunden bei Edeka, Aldi und Co. müssen sich gedulden

Wer keine schwindelerregenden Preise für sein Gemüse zahlen will, hat vermutlich nur eine Wahl: warten. Sobald es in Deutschland warm genug ist, können Gemüsesorten wie zum Beispiel Gurken auch in der Bundesrepublik angebaut werden. Weil zwischen der Ernte und dem Verkauf an den Endverbraucher ein großer Transport entfällt, sind heimische Gemüse in der Regel deutlich günstiger.

Bis die Kunden bei Edeka, Aldi und Co. deutsche Gurken kaufen können, wird es aber noch ein wenig dauern. Vor Mai können die Bauern in Deutschland meist noch nicht allzu viele Gurken ernten. Die Gurken-Saison reicht in Deutschland meist von Mai bis Oktober. Dieser Zeitraum wird also entscheidend für alle Kunden, die für Gurken nicht allzu tief in die Tasche greifen wollen.