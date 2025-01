Edeka: Payback-Kunden enttäuscht – darum machen viele Filialen nicht mit

Seit dem 01. Januar 2025 hat sich das beliebte Bonusprogramm Payback auf weitere Märkte wie Edeka oder Netto ausgeweitet. Kunden können nun auch hier auf Punkte-Jagd gehen, Coupons aktivieren und in beispielsweise Prämien einlösen.

Doch zum großen Ärger der Kunden gibt es bisher nicht in allen Edeka-Märkten die Möglichkeit, Payback-Punkte zu sammeln. Hier erfährst du, wieso so viele Filialen nicht bei dem Bonusprogramm mitmachen…

Edeka: Darum machen viele Filialen nicht bei Payback mit

Kunden der Supermarkt-Kette Edeka konnten sich Anfang dieses Jahres freuen, denn nun konnten sie auch hier Jagd auf Payback-Punkte machen. Als sich jedoch schnell herausstellte, dass einige Filialen nicht beim Bonusprogramm mitmachen, kam schnell Ärger bei den Kunden auf. Woran liegt es, dass einige Filialen Payback ablehnen?

Einzelne Edeka-Kaufleute, wie Peter Simmel, nutzen Payback nicht. Der Grund: Das Bonusprogramm sei unvereinbar mit den eigenen Kundenbindungsprogrammen, so die „Lebensmittel Zeitung“. Die Kaufmannsfamilie Simmel lehne das Programm aufgrund der eigenen Kundenkarte ab.

Seit über 20 Jahren können Kunden eine eigene Kundenkarte, die 1 Prozent des Warenkorbs als Gutschrift verspricht, erwerben – Payback jedoch biete nur 0,5 Prozent an. Simmel möchte an seinem Programm festhalten und beide Programme gleichzeitig wären nicht möglich, denn „Payback verbietet vertraglich, zwei Kundenkartenprogramme parallel zu betreiben“, begründet Simmel in einem Social-Media-Beitrag, so „chip.de“.

Auch weitere Händler verzichten auf Payback

Auch Edeka-Händler Hieber verzichtet derzeit noch auf das Payback-Bonusprogramm. Der Händler fokussiere sich mit 16 Märkten und 276 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2023 lieber auf ein besonderes Einkaufserlebnis. Die Option, Payback doch noch einzuführen, werde allerdings noch geprüft.

Kunden reagieren teilweise mit großem Ärger, weil nicht alle Händler und Regionen von Edeka beim ursprünglich bundesweit beworbenen Bonusprogramm teilnehmen. Ob diese in Zukunft noch einsteigen werden, bleibt abzuwarten.