Edeka-Kunden entdecken neue Nutella-Preise und flippen aus – „Extrem frech“

Dieser Anblick in einer Filiale von Edeka ließ manche Kunden ganz schön ausflippen.

Im Zentrum der Aufregung stehen eine neue Version von Nutella, die Preise für das Produkt und eine Reihe von aufgebrachten Edeka-Kunden. Aber der Reihe nach.

Vegane Nutella-Variante bei Edeka und Co.

Ferrero ließ vor Kurzem Millionen Nutella-Fans auf der ganzen Welt vor Freude ausrasten, als der Konzern mitteilte, dass es Nutella demnächst in einer veganen Variante geben würde. Für Veganer war klar: Auf den wohl beliebtesten Schoko-Brotaufstrich der Welt müssen sie künftig nicht mehr verzichten.

Die ersten Chargen des „Plant Based Nutella“ wurden im Ferrero-Heimatland Italien bereits in den Verkehr gebracht. In Deutschland soll es 2025 losgehen. Doch schon jetzt gibt es auch in manchen deutschen Supermarkt-Filialen wie Edeka in unregelmäßigen Abständen die eine oder andere Palette der heißbegehrten Ware. Und die hat ihren Preis.

Edeka-Kunden irritiert

Bei Reddit teilte ein Edeka-Kunde zuletzt ein Foto vom jüngsten Besuch der Filiale seines Vertrauens. In Zeiten von KI- und Bildbearbeitungstools muss man bei solchen Postings zwar immer vorsichtig sein – die endgültige Echtheit können wir auf Anhieb nicht verifizieren. Aber sowohl das Bild als auch die User-Kommentare darunter erwecken nun wahrlich nicht den Eindruck, dass es sich hier um einen Fake handeln könnte.

Auf dem Foto sind mehrere Paletten der veganen Nutella-Variante zu sehen – und ein Preis, der es in sich hat. 9,99 Euro verlangt jene Edeka-Filiale pro 350-Gramm-Glas. Zum Vergleich: Ein Glas der normalen Nutella-Variante kostet in Supermärkten derzeit für gewöhnlich 3,49 Euro – und hat mit 450 Gramm sogar deutlich mehr Inhalt. Somit ist der Preis für die vegane Variante in jener Edeka-Filiale fast vier Mal so hoch wie der Preis für die normale Variante.

„Was stimmt mit euch nicht, Edeka?“, fragt der Kunde vorwurfsvoll. Den Grund für den hohen Preis nennen andere Kunden. So weist ein Kunde darauf hin, dass die vegane Variante in Deutschland aktuell deswegen (noch) so teuer ist, weil deutsche Händler die Ware aus Italien importieren müssen.

„10 Euro pro Glas ist extrem frech“

Andere Kunden bezweifeln, dass der Import der alleinige Grund für den immensen Preisaufschlag sein kann. „10 Euro pro Glas ist trotz Import extrem frech. Ich habe meine Gläser für 4 Euro pro Stück in Belgien gekauft, was immer noch teuer ist. Aber die wollen pro Glas so viel, als wäre dafür der DHL-Mensch pro Glas einzeln gefahren.“

Und so vermuten manche Kunden, der betroffene Edeka-Händler wolle vielleicht so manchen Euro zusätzlich verdienen. Was auch immer der Grund für den Aufschlag sein mag: In wenigen Monaten werden Kunden die vegane Variante in deutlich größerer Stückzahl in deutschen Supermarkt-Filialen finden – zum deutlich niedrigeren Preis.