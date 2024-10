Edeka: Kunden trauen ihren Augen nicht – darauf haben sie lange gewartet

Gute Nachrichten für alle Edeka-Kunden! Das Sortiment des Einzelhändlers wird schon bald wieder um ein Produkt reicher sein.

Lange mussten Kunden bei Edeka auf dieses Lebensmittel verzichten, doch nun hat das Unternehmen offenbar einen weiteren Preiskampf beigelegt.

Edeka: Rückkehr im Chips-Regal

Dass Edeka bei Preiserhöhungen von Lebensmittel-Lieferanten gerne mal die harte Linie fährt, ist mittlerweile bekannt. Als gerade US-Unternehmen im letzten Jahr die Einkaufspreise für Produkte deutlich erhöhten, verzichtete der Einzelhändler lieber auf die Waren, um sich keiner Preisdiktatur zu unterwerfen.

In der Konsequenz wurde Edeka schon seit Mitte 2023 nicht mehr von Kellanova (vorher: Kellog Company) beliefert. Dadurch fehlten nicht nur die berühmten Cornflakes in den Regalen des Supermarktes, sondern auch die Stapelchips Pringles. Nach fast eineinhalb Jahren Durststrecke für Chips-Liebhaber gibt es jetzt aber gute Nachrichten: Die Snacks sind bald wieder bei Edeka zu haben! Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, werden Pringles ab November wieder schrittweise in vielen Filialen verkauft werden.

„Wir stehen in einem gegenseitigen, intensiven Austausch mit Edeka und freuen uns, dass wir im ersten Schritt eine Einigung auf lokaler Ebene für Pringles erzielen konnten“, kommentiert Markus Wöltering, Deutschland-Vertriebschef bei Kellanova, die Entwicklung.

Edeka: Kommen jetzt auch Cornflakes zurück?

Kunden und Brancheninsider könnten angesichts der Pringles-Rückkehr hellhörig werden, schließlich könnte es durch die Annährung der beiden Parteien auch Hoffnung für Kellog’s Cornflakes geben. Auch die Lieferung der Frühstücksflocken wurde Mitte 2023 seitens Kellanova eingestellt, seitdem fehlt das Produkt in den Edeka-Regalen.

Der Absatz des Einzelhändlers im Cerealien-Segment ging in der Folge um 13 Prozent zurück, einen umsatzstarken Ersatz hat man bisher nicht gefunden. Rewe steht übrigens vor dem gleichen Problem, verzichtet ebenfalls nach einem Preisstreit auf die Frühstücksflocken. Edeka wäre somit im Vorteil gegenüber dem Konkurrenz-Unternehmen, sollte eine weitere Einigung mit Kellanova erzielt werden.