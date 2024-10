Edeka-Kunde will Nutella kaufen und erblickt DIESEN Zettel – „Kann ich mir nicht erklären“

„Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt“, so oder ähnlich hört sich für manche der Wecker an. Und wer kennt nicht das Gefühl, wenn der Wecker klingelt und man das warme, kuschelige Bett eigentlich gar nicht verlassen möchte – was dann für viele hilft? Frühstück! Ob Kaffee, Tee oder Wasser – für viele ist eine Stulle am Morgen Pflicht. Dabei greift der eine oder andere auch zum leckeren Nutella-Glas.

Und nicht selten ist das Bestreichen des Brotes mit der Schokoladencreme für viele eine wahre Zeremonie. Da stellt sich schon die Fragen, welches Brot man nimmt und ob man es mit oder ohne Butter isst. Doch so sehr die Creme vielen schmeckt, so teuer ist sie auch. Kein Wunder, dass viele zuschlagen, wenn es mal einen Rabatt gib – sehr zum Unverständnis einiger Edeka-Kunden.

Edeka: Kunden über Warnhinweis irritiert

Es ist noch gar nicht so lange her, da prägten Hamsterkäufe das Bild der Supermärkte und Discounter. Nicht nur leere Regale, sondern auch prall gefüllte Einkaufswagen mit Sonderangeboten waren ein typisches Szenario. Und das, obwohl die Geschäfte ständig darauf hinweisen, dass der Kunde all diese Dinge nur in „haushaltsüblichen Mengen“ kaufen darf.

Doch was bedeutet eigentlich „üblich“? Laut der Verbrauchszentrale ist es kein klar bestimmter Begriff – so kommt es immer auf den Einzelfall an. Und genau ein solcher Fall ist nun offenbar in einer Edeka-Zentrale eingetreten. Nicht die Butter oder gar das Toilettenpapier waren betroffen, sondern das (preisreduzierte) Glas Nutella. So postete ein Reddit-Nutzer ein aussagekräftiges Bild im Forum. Auf dem weißen DIN A4-Papier stand in dicken Druckbuchstaben: „Achtung! Abgabemenge Nutella max. 100 Gläser pro Person“.

„Schein legales Crack zu sein“: Netz-Furore wegen Edeka-Aushang

Eine ganz schön ordentliche Menge – fanden auch zahlreiche User. So schrieb ein Reddit-Nutzer unter dem Beitrag: „Ich arbeite im Einzelhandel und kann euch sagen, dass bei (vergünstigten) Nutella den Leuten die Sicherung rausspringen.“ Weiter textete er: „Das Zeug scheint legales Crack zu sein, anders kann ich’s mir nicht erklären.“ Seine Meinung teilen offenbar auch weiter Personen, doch viele fragen sich auch: „Wer kauft bitte 100 Gläser Nutella?“

Bleibt nur zu hoffen, dass sich alle Nutella-Liebhaber doch noch ein Glas kaufen können, um die Creme am Morgen oder als Snack zu genießen. Und wenn nicht – es gibt ja auch Eiscreme der Marke im Kühlregal.