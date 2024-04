Edeka-Kunden reiben sich verwundert die Augen – so eine Filiale haben sie noch nie gesehen!

Ein Edeka, der an einen VW-Käfer erinnert? Klingt absurd, ist in Nürnberg jetzt allerdings Realität! Denn hier hat eine neue Supermarkt-Filiale eröffnet, die in die 1950er Jahre entführt und Kunden auf eine Zeitreise schickt.

Doch was hat Edeka denn mit der Automarke Volkswagen am Hut? Tatsächlich soll in den 50er Jahren im Luitpoldviertel der bayerischen Stadt ein altes VW-Autohaus gestanden haben. Davon inspiriert, wurde jetzt der erste Retro-Supermarkt eröffnet.

Edeka im Retro-Stil

Einkaufswagen in Pastellfarben, Deckenleuchte, die wie Radkappen eines VW aussehen, ein Pfandautomat im Stil eines VW-Busses, sogar ein halber alter VW-Käfer mit Edeka-Symbol wurde mitten im Markt aufgestellt – Kunden kommen in dieser neuen Nürnberger Filiale wohl kaum aus dem Staunen raus.

Was Kunden das Gefühl von einer Zeitreise gibt, hat laut „Lebensmittelzeitung“ aber einen besonderen Hintergrund. Denn das Denkmal-geschützte Gebäude durfte zum Teil wenig verändert werden, sollte den Verbrauchern aber dennoch den ganz normalen Einkaufskomfort von Edeka bieten.

Jede Ecke erzählt eine eigene Geschichte

Kunden können sich hier zwischen den Obst- und Teigwaren-Gängen wohl nur kaum aufs Einkaufen konzentrieren. Denn die Filiale im „Lui“, wie das Luitpoldviertel auch genannt wird, erinnert schon fast an ein Museum.

Historische Fotos und Anekdoten, die an die Wände gepinselt wurden, lassen vor allem ältere Verbraucher in Erinnerungen schwelgen. Ein besonderes Highlight ist laut „Lebensmittelzeitung“ die Süßwarenabteilung des Edeka. Hier wurden die Produkte unter einem gigantischen Lolly-Kreisel aufgereiht.