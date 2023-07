Corona und Ukraine-Krieg haben nicht nur in Deutschland eine neue Angst geschaffen. Seitdem fürchten sich Kunden zunehmend vor leeren Regalen im Edeka und anderen Supermärkten. Produktions- und Lieferengpässe sowie Pleiten von Firmen haben für so manche Lebensmittelkrise gesorgt.

Auch aus diesem Grund sah sich Edeka nun zu einem heftigen Schritt gezwungen. So will man in Zukunft leere Regale verhindern. Es bleibt die Frage, welche Auswirkungen für die Kunden zu spüren sein werden.

Edeka steigt in Nudelmarkt ein

Nudeln waren eine der Waren, die während Corona zuhauf gehamstert wurden. Aus Angst vor Ausgangssperren und anderen Konsequenzen plünderten viele die Supermärkte. Wer zu spät kam, blickte auf leere Regalbretter.

++ Kaufland zieht die Reißleine – mit Folgen für die Kunden ++

Das soll in Zukunft nach dem Willen aller nicht mehr vorkommen. Daher hat sich Edeka dazu entschieden, den italienischen Pasta-Hersteller „Rey Pastifico“ zu kaufen. Das berichtete die „Lebensmittel Zeitung“.

Übernahme von deutschem Unternehmen scheiterte

Demnach habe man den Deal bereits mit Wirkung zum 1. Juli abgewickelt. Zuvor hatte sich die Supermarktkette um die „Erfurter Teigwaren“ bemüht. Das Wettbieten verlor man allerdings gegen die Schwarz-Gruppe, zu der Kaufland und Lidl gehören.

„Rey Pastifico“ soll etwa halb so groß sein und ungefähr 25 Mitarbeiter beherbergen. Diese sollen nach dem Verkauf allesamt übernommen werden. Wie viel die Übernahme kostet, ist nicht bekannt. Dem Bericht zufolge soll eine zweistellige Millionensumme geflossen sein.

Edeka: DAS verspricht man Kunden

Was sich der Lebensmittelhändler von dem Kauf verspricht? Man „reduziert die Abhängigkeit [von anderen Unternehmen] und erhöht die Flexibilität, um die Versorgung der Kunden mit hoher Qualität zu attraktiven Preisen bestmöglich zu erfüllen“, erklärte Edeka.

Weitere Nachrichten für dich:

Bedeutet im Klartext, dass man Preisanpassungen selbst steuern und kontrollieren kann. Außerdem habe Pasta Rey bereits einen Großteil der Eigenmarken produziert.