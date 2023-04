Edeka: Änderungen im Produkt-Sortiment – DAS kommt auf die Kunden zu

Jetzt schärft Edeka die Klingen! Seit Monaten ist der beliebte Supermarkt im Clinch mit Weltkonzern Mars Wrigleys (wir berichteten). Natürlich geht es wieder einmal um das liebe Geld. Edeka akzeptiert neue Lieferkonditionen seitens Mars Wrigleys nicht, die wiederum beliefern vorerst nicht mehr.

Das führt dazu, dass Kunden viele beliebte Produkte wie beispielsweise die Kaugummi-Marken „Hubba Bubba“, „Orbit“ und „Airwaves“ bei Edeka vergeblich suchen. Jetzt zeigt die Supermarkt-Kette aber, dass es auch ohne die Produkte von Mars Wrigley’s geht – und hat prompt Ersatz für die Kunden gefunden!

Edeka mit Änderungen im Sortiment

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, wird die Schweizer Migros-Gruppe den Supermarkt mit zehn Sorten ihrer Eigenmarke „Skai“ beliefern. Drei davon wird es in einer 64-Gramm-, sieben in einer 20-Gramm-Packung geben. Die neuen Produkte sollen noch im April nach und nach das bestehende Sortiment erweitern.

Preislich aber werden die Artikel nicht als Eigenmarke behandelt, sind also nicht „gut und günstig“, wie Edekas Eigenmarke heißt. Stattdessen sollen sie eine Alternative zu den fehlenden Marken von Mars Wrigley’s darstellen. Schon in der Vergangenheit ist Edeka bereits mehrmals so ähnlich vorgegangen.

Beispielsweise wurde als Alternative zu den Säften von Eckes-Granini die Marke „Albi“ eingelistet. Andere Beispielse sind die Ketchup-Eigenmarke „Papa Joe’s“ und der Energydrink „Booster“. Schon zuvor ging es zwischen Edeka und dem Raucherbedarf-Hersteller „Gizeh“ aus NRW zur Sache.

„Gizeh“ will Preiserhöhungen durchdrücken – und die wiederum akzeptiert die größte Supermarktkette Deutschlands nicht. Die Folge: „Gizeh“ kündigte den Liefervertrag! Entsprechende Verträge seien bereits gekündigt, die Lieferung schon eingestellt.