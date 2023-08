Edeka und Netto erfüllen Kunden-Wunsch – doch die Sache hat einen Haken

Die Kunden von Edeka und Netto können sich freuen. Die beiden Supermärkte bringen ein neues Produkt raus – und das ganz nach dem Geschmack ihrer Kunden, denn die haben nämlich über die Geschmacksrichtung selbst abgestimmt.

In Zusammenarbeit mit der deutschen Olympiamannschaft geht bei Edeka und Netto das neue „Team Deutschland Müsli“ an den Start. Allerdings müssen sich die Kunden noch ein wenig gedulden, bis sie das neue Frühstücksgericht probieren können.

Edeka und Netto bringen neues Produkt auf den Markt

„Wir haben sie gesucht und ihr habt entschieden. Rund 65.000 von euch haben abgestimmt! Die Gewinnersorten und damit offiziellen Team Deutschland Müslis sind: Protein-Knusper-Müsli Schoko-Banane und Bircher Müsli Heidelbeere!“, verkündeten Edeka und Netto jetzt stolz.

+++ Kaufland, Ikea und Co.: Mitarbeiter haben die Schnauze voll! „Irgendwann geht’s nicht mehr“ +++

„Das Bircher Müsli mit Haferflocken, Heidelbeeren, Datteln und Apfel lässt sich auch als Porridge zubereiten. Das Protein-Knusper-Müsli überzeugt mit leckeren Bananenchips, Zartbitterschokolade und verschiedenen Flocken“, preist Edeka das neue Produkt an.

Edeka und Netto sind Premium-Partner des Olympia Team Deutschland. Schon bei den Olympischen Spielen in Tokio gab es einen „Team D Riegel“ und zu den Olympischen Winterspielen in Peking „Team D Snack Balls“. Zu den Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 bringen Edeka und Netto jetzt ein „Team D Müsli“ raus.

Kunden müssen sich gedulden

Allerdings werden sich die Kunden noch etwas auf die neue Version der Eigenmarke gedulden müssen. Edeka kündigte an, dass das Produkt er ab Frühjahr 2024 in die Regale der Märkte einzieht.

Das könnte dich auch interessieren:

Bis zu Olympia ist es aber ohnehin noch etwas Zeit. Am 26. Juli 2024 wird Olympia in der französischen Hauptstadt Paris eröffnet.