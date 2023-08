Edeka knickt ein – Kunden müssen für beliebte Produkte jetzt mehr zahlen

Der Zoff schwelte seit über einem Jahr – jetzt steht der Sieger fest. Der Rechtsstreit zwischen Edeka und Coca-Cola ist beigelegt. Für die Kunden des Supermarkts ist das Ergebnis keine gute Nachricht.

Mit allen Mitteln hatte Edeka sich gegen eine Preiserhöhung von Coca-Cola gewehrt. Jetzt der Rückzieher. Ohne Aussicht auf einen Sieg vor Gericht hat die Supermarkt-Kette die Klage zurückgezogen. Die Kunden müssen künftig tiefer in die Tasche greifen.

Edeka: Niederlage gegen Coca-Cola besiegelt

Streit zwischen Händlern und Supermärkten hatte es zuletzt häufiger gegeben. So weit wie der zwischen Edeka und Coca-Cola ging aber kaum einer. Über mehr als ein Jahr zog sich der Zoff, nun steht der Sieger fest.

Eine „unangemessene Preiserhöhung“ warf Edeka dem Softdrink-Riesen vor. Im Gegensatz zu allen anderen Supermärkten akzeptierte man sie nicht – sondern klagte. Coca-Cola solle zu bisherigen Preisen liefern. Das Hamburger Landgericht gewährte das zunächst, hob das Urteil dann aber auf. Ein zäher Rechtsstreit nahm seinen Lauf.

Edeka zieht zurück – Coke kündigt nächste Preiserhöhung an

Nun ist er beendet. Das Gericht empfahl Edeka, die Klage aus Mangel an Erfolgsaussichten zurückzuziehen. Und so geschah es nun. Sieg auf ganzer Linie für Coca-Cola. Und für die Kunden keine gute Nachricht. Die Preiserhöhung wird nun an den Kunden weitergegeben. Und damit ist noch nicht Schluss. Coca-Cola hat für September bereits die nächste Preiserhöhung angekündigt.

