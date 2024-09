Edeka & Netto: US-Youtuber bringt Schokolade raus – Kunden platzt der Kragen! „So ein Schrott“

Mit einer eigenen Pizza-Marke haben Knossi und Tramacs Millionen verdient. Doch was die beiden deutschen Social-Media-Stars können, das kann Youtube-Megastar MrBeast schon lange. Sein neuestes Produkt gibt’s jetzt bei Edeka und der Discounter-Tochter Netto. Da müssten die Fans doch eigentlich jubeln, oder? Von wegen!

Besagter „MrBeast“ hat alleine auf Youtube 314 Millionen Follower, auf Instagram kommen nochmal 60 Millionen dazu. Braucht der überhaupt noch Werbung? Wie auch immer. Aktuell bewirbt Edeka das neueste Produkt von MrBeast auf Facebook. Da heißt es: „Endlich kommt die Feastables Schokolade des weltweit größten Youtubers auch nach Deutschland!“ Es gibt sie in den Sorten Milk Crunch, Milk, Almond und Peanut Butter.

Edeka & Netto: Schokolade von MrBeast sorgt für Wut-Welle

Doch jetzt zu schreiben, dass die meisten Edeka-Kunden das ziemlich kalt lässt, wäre unpassend. Im Gegenteil. Unter dem Facebook-Post entbrennt eine hitzige Diskussion, die Nutzer packt regelrecht die Wut. Okay, ganz vereinzelt findet man mal einen positiven Kommentar. „Gestern Peanut gekauft, war schon sehr gut“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer. Doch drumherum ergießt sich eine Flut aus Wut, Kritik und Ablehnung.

Manche Nutzer halten es für überflüssig, dass jetzt immer mehr Social-Media-Promis in der Lebensmittel-Branche ihr Glück versuchen. „Wer ist der Kasper?“, fragt ein Nutzer mit Blick auf MrBeast. Und eine Nutzerin fragt: „Wieder so ein Youtuber-Dreck, der sauteuer ist und grausam schmeckt.“ Und auch dieser Nutzer schreibt: „YouTuber, Influencer …. alles entbehrlicher Schnickschnack.“

Kunden rasten aus: „Völligst überteuert“

Doch als es um den Preis geht, brechen bei den Edeka-Kunden alle Dämme. Die Liste der kritischen Kommentare nimmt kein Ende. Hier eine Auswahl:

„Schmeckt gruselig. Und das für 2,99/60g. Habt ihr denn noch alle Latten am Zaun?“

„Ein wahres Schnäppchen, 60g für knapp 3 Euro“

„2,99 Euro für den Driss. Die preiswerte Eigenmarke schmeckt besser.“

„So ein Schrott! 60 Gramm 2,99 Euro. Wer das kauft, ist selber schuld.“

„Dinge, die die Welt nicht braucht. Völligst überteuert.“

„Erstens kenne ich den Typen nicht und zweitens zahle ich keine 2,99 für so eine Schokolade, die vielleicht auch gar nicht schmeckt.“

„Warum soll ich jetzt für eine Schokolade vielleicht mehr bezahlen, nur weil der Name eines Youtubers drauf ist, den ich nicht mal kenne?“

Dass neue Produkte bei Edeka, Netto & Co. nicht immer sofort auf Gegenliebe stoßen, ist nicht ungewöhnlich. Manch einer muss ja auch erst einmal probieren. Doch so viel Gegenwind wie bei der Schokolade von MrBeast – das hat schon Seltenheitswert. Eine Facebook-Nutzerin fasst kurz und knapp zusammen, was viele denken: „Brauchen wir das?Nein. Kaufen wir das? Auch nein.“