Edeka, Lidl und Co: Kunden machen an der Kasse immer wieder großen Fehler – es könnte eklig werden

In der Hektik kann es schon mal passieren, dass man die Regeln von Edeka, Lidl und Co. an der Kasse vergisst. Denn es gibt für ein beliebtes Getränk eine Regel: „Dieses Produkt bitte nicht aufs Kassenband legen“, lautet der Appell der Supermarkt-Angestellten immer wieder.

Doch die Kunden begehen diesen Fehler bei Edeka, Lidl und Co. immer wieder. Dabei könnte es nämlich richtig eklig werden.

Edeka, Lidl und Co: Dieses Getränk niemals hinlegen

Worum handelt es sich überhaupt bei diesem beliebten Getränk? Es ist ein Wein-Produkt, das vor allem jetzt im Herbst verkauft wird. Die Rede ist vom Federweißer. Die Flaschen bei Edeka, Lidl und anderen Supermärkten haben eine Besonderheit: Sie sind speziell und haben bewusst undichte Verschlüsse. Diese dürfen niemals aufs Kassenband gelegt werden.

Auch dürfen die Federweißer-Flaschen niemals in den Kühlschrank, ins Auto oder sonst wohin. Ansonsten ist es garantiert, dass es richtig eklig werden kann. Denn die Flasche könnte im schlimmsten Fall explodieren.

Und warum darf man den Federweißer nicht aufs Kassenband legen? Aufgrund des Lochs im Deckel und/oder der nicht ganz luftdicht verschlossenen Flasche läuft der Wein aus. Allerdings machen Kunden immer wieder den Fehler in den Supermärkten.

Kunden machen Fehler immer wieder

Daher gibt es von den Mitarbeitern von Edeka, Lidl und Co. immer die Bitte: „Niemals aufs Kassenband legen“ und stattdessen die Flasche bis zum Kassenbereich im Einkaufswagen lassen, bis sie an der Kasse gescannt werden kann. Wer den Federweißer dennoch aufs Band stellen will, sollte ihn dabei aber am besten festhalten, damit er nicht Opfer der Schwerkraft wird. Dann geht es später ins Auto und anschließend nachhause. Da gilt die Warnung aber weiterhin: Federweißer niemals hinlegen!

Es wäre nämlich wirklich schade, wenn so ein beliebtes Getränk entweder an der Kasse, im Auto oder noch schlimmer dann in den eigenen vier Wänden plötzlich explodiert. Daher sollte man sich am besten an die Federweißer-Regel halten.