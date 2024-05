Edeka-Kunden schauen bei Reklame genauer hin – und fallen vom Glauben ab

Inzwischen haben auch die Supermarkt-Ketten in puncto Digitalisierung nachgerüstet. Schon seit einigen Jahren können Kunden bargeldlos zahlen, per App Punkte sammeln oder sich über ihr Smartphone die Einkäufe nach Hause liefern lassen. Doch in einem Punkt scheint Edeka hinterherzuhinken. Als die Kunden DAS sehen, fühlen sie sich plötzlich in bereits vergangene Jahrzehnte zurückversetzt.

Der Edeka-Lieferservice wird inzwischen bei vielen Kunden dankend angenommen. Immerhin: Viele schätzen den Service, so dass sie nicht mehr bei Wind und Wetter das Haus verlassen müssen und trotzdem einen gefüllten Kühlschrank haben. Doch die Supermarkt-Kette sorgt derzeit mit ihrer Bestellmethode für ordentlich Lacher im Netz.

Edeka-Kunden haben die Faxen dicke

Wer noch nicht allzu lange auf der Welt ist, der wird es mit Sicherheit gar nicht mehr kennen: das Fax. Obwohl diese Kommunikationsmöglichkeit bereits seit einigen Jahren überholt ist, greifen nach wie vor Menschen auf das Fax zurück. Damit auch wirklich keiner bei der Bestellung per Edeka-Lieferservice überfordert ist, hat sich die Supermarkt-Kette etwas ganz Besonderes überlegt und damit bei ihren Kunden für Verwirrung gesorgt.

„Bestellen Sie bequem per … was?“ Dieser Satz kursiert derzeit im Netz. Beigefügt ist das Foto eines Lieferfahrzeuges, bei dem auf der Rückseite Werbung für den beliebten Edeka-Service gemacht wird. So weit, so gut. Viel mehr verwundert den Kunden die Aufschrift auf dem Transporter. „Bestellen Sie bequem per Fax, Telefon oder kaufen selbst ein, wir bringen’s heim.“ Der Kunde ist von diesem Angebot so überrascht, dass er es prompt auf „Reddit“ teilt.

Service löst hitzige Diskussion im Netz aus

Bei einige Edeka-Kunden kommt die Option, per Fax zu bestellen, nicht gut an, wie aus der Kommentarspalte unter dem Beitrag ersichtlich wird. „Warum sollte man per Fax bestellen“, schreibt einer empört. „Ist mir zu unsicher. Ich bestelle nur per Einschreiben“, nimmt es ein anderer mit Humor. Doch es werden auch Stimmen laut, die das Fax-Angebot sinnvoll finden.

„Menschen, die wirklich auf diesen Service angewiesen sind, haben eben altersbedingt oft wenig IT-Erfahrung“, heißt es von einer Seite. „Das ist halt für alte Leute gemeint“, nimmt ein anderer die Maßnahme von Edeka in Schutz.

Ob sich das Bestellen per Fax auch in den kommenden Jahren noch weiter durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.