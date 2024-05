Edeka-Kunden wegen Döner irritiert – jetzt spricht das Unternehmen Klartext

Während Fertiggerichte wie Currywurst und Pizza in Supermärkten zuhauf angeboten werden, fehlte in den Regalen von Edeka, Kaufland und Co. bislang ein Imbiss-Snack: der Döner. Erst kürzlich wurde dann der einzigartige Aufback-Döner vorgestellt. Mustafa Demirkürek aus Korbußen im Landkreis Greiz (Thüringen) hat mit seiner eigenen Firma „Alzarro Dönerworld“ in jahrelanger Arbeit einen fertigen Döner für die Tiefkühltruhe entwickelt. Wir berichteten darüber in diesem Artikel.

Während einige Supermarkt-Kunden eher kritisch gegenüber der neuen Erfindung waren, konnten andere den Verkaufsstart gar nicht abwarten. Besonders in Thüringen, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, waren die Einwohner schon mächtig gespannt auf den TK-Döner. Doch kein Edeka-Kunde findet das Produkt im Regal. Was steckt dahinter? Unser Partnerportal „Thüringen24“ hat nachgefragt.

Edeka: Wo ist bloß der Döner?

Seit der Bekanntgabe des Verkaufsstarts des weltweit ersten Tiefkühl-Döners wird das Produkt im Internet heiß diskutiert. Das Unternehmen mit Sitz in Jena (Thüringen) kündigte an, dass der Aufback-Döner am 22. April in die Regale kommen soll. Viele Thüringer Döner-Liebhaber strömten daraufhin zu den Edeka- und Rewe-Märkten, um das gehypete Produkt endlich zu probieren. Doch der Döner war nicht zu finden.

Auch interessant: Kaufland, Rewe, Edeka & Co: Bier-Schock in Österreich – ziehen deutsche Brauereien nach?

Warum gibt es nirgendwo den Aufback-Döner? Was ist passiert? Auf Presseanfragen antwortete „Alzarro Dönerworld“ selber nie. Daraufhin hat „Thüringen 24“ bei Edeka in Thüringen nachgehakt und eine Antwort bekommen.

Defekte Maschinen

Wie Edeka auf die Anfrage der Redaktion erklärte, habe es in der Abfüllanlage eine Maschinenstörung gegeben. Dadurch könne man die Fertigung aktuell nicht fortsetzen. Für Kunden, die sich schon auf den Döner zum Aufbacken gefreut hatten, eine echte Hiobsbotschaft! Mit einem Preis von 6,99 Euro pro tiefgefrorenem Döner wäre das Produkt immerhin eine echte Alternative zu den immer teurer werdenden Dönern vom Imbissstand.

Das könnte dich auch interessieren:

Immerhin: Ein Ende der Maschinenstörung in der Fertigung ist in Sicht. Wann der berühmte Aufback-Döner schlussendlich in die Regale kommen wird, kannst du in diesem Artikel von „Thüringen24“ nachlesen.