Kunden baff: Edeka nimmt ihnen die Handys ab

Supermärkte wie Edeka, Kaufland und Rewe bieten längst nicht nur Lebensmittel an. Im Laufe der Zeit haben sich die Handelsketten immer breiter aufgestellt.

So bietet Aldi etwa schon seit Jahren Handy-Tarife unter dem Label Aldi Talk an. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. So kannst du dir auch bei Edeka mittlerweile Handy-Tarife sichern. Der ein oder andere dürfte jetzt allerdings darüber staunen, dass das Unternehmen seinen Kunden plötzlich auch die Handys abnimmt.

Edeka nimmt Kunden ihre Handys ab

So gibt es mittlerweile bei „Edeka Smart“ (mehr dazu hier >>>) in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Start-up „Soldmine“ einen Service für gebrauchte Mobiltelefone. Edeka-Kunden, die sich ein neues Smartphone besorgt haben, können ihre Altgeräte damit zu barem Geld machen.

Wer sein altes Smartphone loswerden möchte, muss lediglich ein paar Fragen zu seinem Gerät beantworten, dabei unter anderem den Gebrauchszustand beschreiben. Nach wenigen Klicks gibt es dann ein konkretes Angebot. Wer damit zufrieden ist, kann sein Gerät einschicken. Die Versandkosten übernimmt dabei das niederländische Start-up. Das Versprechen: „Soldmine kontrolliert das Gerät und zahlt Sie innerhalb von 48 Stunden aus“.

Lohnt sich der Edeka-Service?

Sollten die Angaben nicht mit dem Zustand des Geräts übereinstimmen, macht das Start-up ein Gegenangebot. „Wenn Sie dieses Angebot ablehnen, schicken wir Ihnen das Gerät kostenlos zurück.“ Neben Smartphones kannst du über „Edeka Smart“ auch Tablets, Kopfhörer, Spielkonsolen, Smartwatches und Laptops einschicken.

Die Geräte werden dann aufbereitet und an neue Besitzer veräußert. Somit leisten Kunden einen Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Es werden allerdings nicht alle Geräte entgegengenommen. Wer ein sehr altes und beschädigtes Modell wie etwa ein iPhone 8 einschicken möchte, erhält als Antwort: „Entschuldigung, wir können Ihnen leider kein Angebot machen“.

Doch was bekommt man tatsächlich geboten? Unsere Redaktion hat den Test gemacht:

Für ein iPhone 12 mit 128 GB Speicher und wenig Gebrauchsspuren bietet das Unternehmen beispielsweise 169 Euro. Bei Kleinanzeigen werden die Geräte hingegen für über 275 bis 350 Euro gehandelt.

Ein Samsung Galaxy A53 5G bringt über „Edeka Smart“ im guten Zustand 79 Euro. Die meisten Angebote bei Kleinanzeigen liegen hier im dreistelligen Bereich.

Ob die Preise hier letztlich erzielt werden, ist natürlich eine andere Frage. Wer es schnell und unkompliziert möchte, kann sein Smartphone über „Edeka Smart“ schnell loswerden. Mit etwas Ausdauer lässt sich auf anderen Wegen allerdings in vielen Fällen mehr herausholen.