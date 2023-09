Edeka verschenkt Produkte – die Aktion hat aber einen Haken

Die Supermärkte und Discounter haben seit vergangenem Jahr immer wieder ordentlich an der Preisschraube gedreht – sehr zum Leidwesen der Kunden. Denn in vielen Fällen wurden die Produkte bei Edeka, Aldi und Co. eher teurer als günstiger.

Lebensmittel beim Einkauf einfach so geschenkt bekommen – das dürfte für viele Kunden der Traum schlechthin sein. Und diesen scheint Edeka jetzt zu erfüllen. Jeden Monat kannst du jetzt bei deinem Einkauf ein Produkt kostenlos erhalten. Aber daran ist leider eine Bedingung geknüpft.

Edeka startet irre Aktion

Mit dem Treueprogramm von Edeka smart können Kunden jetzt an die Gratis-Artikel gelangen. Moment mal – Edeka smart? Was soll das denn sein? Laut Unternehmenswebsite handelt es sich dabei um den neuen Mobilfunktarif, den der Supermarktriese vor kurzem ins Leben gerufen hat. Damit zieht Edeka mit Aldi und Lidl nach, die auch schon auf dem Mobilfunk-Markt vertreten sind.

Und wer zum supermarkteigenen Anbieter wechselt, der genießt nicht nur einen vergleichsweise günstigen Mobilfunktarif ab 4,95 Euro pro Monat, sondern gelangt auch an ausgewählte Gratis-Produkte. Dafür muss einfach nur ein Edeka smart Kombi Tarif oder ein Jahrespaket gebucht werden und schon nimmst du fast am Treueprogramm teil. Dafür musst du aber eine weitere wichtige Sache machen.

Treueboni sind an App gebunden

Denn um das ganze auch nutzen zu können, müssen sich Kunden die Edeka-App im Playstore (Android) oder Appstore (Apple) runterladen und einen Markt in ihrer Nähe auswählen. Dann muss im zweiten Schritt die Edeka Smart-App geöffnet werden. Unter dem Reiter Treuebonus kannst du dann mit einem Klick einmal im Monat deine Geschenke abholen. Per Aktionscode kannst du die Prämien dann im Geschäft einlösen. Welche Artikel Edeka kostenlos verteilt, ist leider nicht bekannt.

Weitere Nachrichten:

Ob alle Edeka-Filialen bei der Aktion mitmachen, gab das Unternehmen ebenfalls nicht bekannt. Kunden sollten also vielleicht mal vorher bei ihrem Markt nachfragen, damit am Ende keine bittere Überraschung droht.