Edeka, Rewe und Co.: Neuerung im Anflug? Kunden dürfen sich wohl bald freuen

Kunden von Edeka, Rewe und Co., aufgepasst! In Zukunft könntest du schon etwas ganz Neues in den Supermarkt-Regalen entdecken.

Kaum ein Haushalt kommt wohl ohne Tupperwaren aus. Die mehrheitlich aus Kunststoff bestehenden Küchen- und Haushaltsartikel sind bei vielen Menschen praktische Alltagsbegleiter. Legendär sind die sogenannten „Tupperpartys“. Dabei stellt ein Gastgeber verschiedene Tupperwaren-Produkte bei sich in den eigenen vier Wänden vor und lädt dabei Bekannte und Freunde ein. Wer sich für einen Artikel interessiert, der schlägt zu. Doch zuschlagen kannst du wohlmöglich auch bald bei Rewe, Edeka und anderen Supermörkten.

Tupperware bei Edeka, Rewe und Co.?

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, plant der US-Konzern Tupperware wohl seinen Einzug in deutsche Supermärkte! Laut CEO Miguel Fernandez laufen die Gespräche mit Ketten wie Rewe und Edeka „vielversprechend“. Eine Einführung wird für das kommende Jahr erwartet. Auch eine Zusammenarbeit mit Discountern wird in Erwägung gezogen. Doch trotz Expansion: Der Direktvertrieb bleibt auch weiterhin das Hauptgeschäft von Tupperware.

In den USA hat die Einführung in den Einzelhandel bereits erfolgreich funktioniert. Dort schafften es die Produkte in die Regale der Handelskette Target. Dadurch wurden monatliche Umsätze von zwei Millionen US-Dollar generiert. Deutschland ist für Tupperware nach Mexiko, Brasilien, den USA und China der fünftwichtigste Markt.

Tupperware will Artikel zu reduzierten Preisen anbieten

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ weiter berichtet, plant Tupperware dem Einzelhandel in Deutschland ein Portfolio von Standardprodukten zu reduzierten Preisen anzubieten. Das Unternehmen sieht auch Chancen in Produkten, durch die die Mehrwegverpackungspflicht im Handel erfüllt werden soll. Bereits seit Jahrzehnten ist Tupperware für Lösungen gegen den Einweggebrauch von Plastik bekannt. Man darf gespannt sein, ob wir tatsächlich schon bald Tupperware bei uns im Supermarkt finden…