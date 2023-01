Edeka: Kunden sollten genauer hinsehen – bei DIESEM Angebot geht es nicht mit rechten Dingen zu

Immer wieder gibt es von den Supermärkten und Discountern, wie beispielsweise Edeka, Angebote und Gewinnspiele für die Kunden, die natürlich begeistert davon sind. Mal gibt es was zu gewinnen, mal werden die Produkte zum Schnäppchenpreis angeboten.

Für Betrüger ist das die optimale Gelegenheit, um mit miesen Maschen an die Kontaktdaten der Kunden zu kommen. Edeka wurde jetzt darauf aufmerksam gemacht.

Edeka: Kunden sollten genauer hinsehen

Supermarkt-Kunden und Schnäppchen-Jäger müssen immer mehr aufpassen, worauf sie im Internet klicken und ihre Daten weitergeben. In der Vergangenheit kam es oft vor, dass auf Facebook oder auf anderen Social-Media-Plattformen Gewinnspiele auftauchten, die vermeintlich vom Discounter oder Supermarkt stammen – so wie es jetzt bei Edeka der Fall ist.

Eine Facebook-Seite, die sich „Edeka Fans“ nennt, gibt vor, im Namen des Discounters zu handeln und hat jetzt zum Jahreswechsel ein Fake-Gewinnspiel veröffentlicht. „Zur Feier des Jahreswechsels 2023 verschickt das Team von Edeka 300 besondere Geschenktüten an alle, die bis zum 3. Januar ,Frohes Neues Jahr‘ schreiben. Viel Glück!“, heißt es.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zudem hat die Fake-Seite einen Link dazu gepostet, auf dem die Kunden draufklicken sollen. Dort sollen sie dann ihre Kontaktdaten eingeben.

Edeka warnt seine Kunden

Von einem Kunden wurde Edeka auf das Fake-Gewinnspiel aufmerksam gemacht. „Bei dieser Seite handelt es sich nicht um eine Aktion der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir auf die Vorgehensweisen anderer Unternehmen keinen Einfluss haben. Leider versuchen bisweilen Fremdfirmen immer wieder unter Ausnutzung des Namens Edeka, unsere Kundschaft zur Teilnahme an Umfragen, Gewinnspielen und dergleichen zu motivieren“, so das Unternehmen.

Mehr News für dich:

Wenn du also an einem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, dann besser über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Discounters. Die sind an dem blauen Haken hinter dem Namen erkennbar. Zum Vergleich, die oben genannte Seite hat keinen solchen Haken und auch nur 15 „Gefällt mir“-Angaben sowie 16 Follower. Da sollte dir schnell aufgehen, dass es sich dabei nicht um die offizielle Facebook-Seite des Discounters handeln kann.

In Zukunft solltest du also ganz genau hinschauen, wenn du an einem Gewinnspiel in den sozialen Netzwerken teilnimmst.