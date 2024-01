Edeka: Keine Kartenzahlung möglich – Kunden aufgeschmissen

Es ist wohl der größte Albtraum vieler Supermarkt-Kunden: Man steht an der Kasse und kann seine Einkäufe nicht bezahlen. So geschah es nun in mehreren Filialen von Edeka und anderen Einzelhändlern. Was war passiert?

Am Donnerstag (28. Dezember) standen zahlreiche Supermarkt-Kunden in ganz Deutschland gehörig auf dem Schlauch. Denn an den Kassen war plötzlich die Zahlung mit EC- oder Kreditkarte nicht möglich. Vor allem Filialen von Edeka waren betroffen.

Bei Edeka keine Kartenzahlung möglich

Einige Kunden hatten dadurch ein gewaltiges Problem. Schließlich hatten sie felsenfest damit gerechnet, ihre Einkäufe mit Karte zu zahlen. Dementsprechend hatten sie nicht genügend Bargeld dabei. Und so mussten die Kunden zunächst die Waren in den Märkten liegen lassen.

Es handelte sich nach Angaben von Edeka um „eine technische Störung bei einem unserer Dienstleister für Kartenzahlungen. Es war ein branchenübergreifendes Problem, von dem mehrere Handelsunternehmen betroffen waren.“

Mittlerweile sind die Probleme behoben, so dass Kunden bei Edeka und Co. wieder mit Karte zahlen können.

Edeka und Co. schon zuvor mit Karten-Problemen

Erst wenige Tage zuvor hatte es in Deutschland ein großes Problem mit Kartenzahlungen gegeben. Am 23. Dezember wurde bei vielen Kunden von Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, dm und Rossmann der Kaufbetrag bei der Zahlung mit Karte doppelt abgebucht. Dies hing mit einem Systemfehler beim Zahlungsanbieter Payone zusammen, der in vielen Filialen der genannten Einzelhandelsketten zum Einsatz kommt.

Besonders ärgerlich für viele der betroffenen Kunden: Weil die Geschäfte an den drei Tagen vom 24. bis 26. Dezember geschlossen hatten, deckten viele Kunden sich am 23. Dezember mit besonders vielen Produkten ein. Die ohnehin schon hohen Kaufbeträge mussten sie dann auch noch doppelt bezahlen. Dass die Summen doppelt abgebucht wurden, hatten einige Kunden erst nach Weihnachten mit Schrecken festgestellt.

Die gute Nachricht: Die betroffenen Kunden müssen sich nicht um die Rückerstattung kümmern. Die doppelte Abbuchung wird storniert, und die Kunden von Edeka und Co. erhalten die doppelt gezahlten Kaufbeträge zurück.