Edeka, Kaufland und Co.: Hersteller wird Riegel vorgeschoben – Gerichtsurteil schlägt hohe Wellen

Kunden von Edeka, Kaufland und Co. werden sich in Zukunft umstellen müssen. Grund dafür ist, dass einem Hersteller, der bei Edeka, Kaufland und Co. seine Produkte verkauft, jetzt ein Riegel vorgeschoben wird.

Der Hersteller darf sein Produkt nicht mehr wie gewohnt in den Supermärkten anbieten. Dafür sorgte ein Gerichtsurteil, das hohe Wellen geschlagen hat.

Edeka, Kaufland und Co.: Dieser Hersteller muss sich jetzt umstellen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein klares Urteil gefällt. Demnach müssen Unternehmen ab sofort klar kommunizieren, wie sie ihre Klimaneutralität erreichen. Das Urteil wurde gegen den beliebten Süßwarenhersteller Katjes ausgesprochen, für den ab sofort genauere Anforderungen gelten, wie er umweltbezogene Werbeaussagen tätigen soll. Das wiederum hat eine Auswirkung auf die Produkte, die künftig bei Edeka, Kaufland und Co. in den Regalen stehen wird, berichtet „chip.de“.

Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale gegen Katjes, weil man der Meinung war, dass der Hersteller seine Verbraucher über die tatsächliche Herstellung von Klimaneutralität täuschen könnte. Bei der Herstellung von Katjes-Produkten fallen nämlich Emissionen an, zum Ausgleich unterstützt das Unternehmen Klimaschutzprojekte. Das sei aber eine Täuschung der Kunden, entschied das BGH. Weil die Werbung nicht klar genug deutlich macht, ob CO2-Emissionen reduziert oder lediglich kompensiert werden, werden Kunden in die Irre geführt.

Das Urteil hat große Auswirkungen

Das Urteil des BGH ist für den Verbraucherschutz und den Verbraucherschutz enorm wichtig. Dadurch wird den Herstellern nämlich klargemacht, dass sie für klare und verständliche Informationen sorgen müssen.

Laut dem Gericht beeinflusst die Art und Weise, wie die Klimaneutralität erzielt wird, die Kaufentscheidung. Und dabei ist es eben maßgeblich wichtig, dass die Verbraucher wissen, ob sie durch eigene Emissionsreduktion zustande kommt oder eben nur durch eine Kompensation.