Edeka: Große Änderung im Kaffee-Sortiment – doch DIESES Detail wird Kunden tierisch nerven

In Zeiten von steigenden Lebensmittelpreisen und leeren Regalen hat Edeka eine gute Nachricht für alle Kaffee-Liebhaber – doch ein Detail dürfte die Kunden ziemlich nerven.

Große Änderung im Kaffee-Sortiment bei Edeka! Das Kaffeekapselsystem der Marke CoffeeB kommt in die Läden der Supermarkt-Kette. Es ist laut eigenen Angaben das erste Kaffeekapselsystem, welches ohne Kapseln auskommt und wurde Anfang September in Zürich präsentiert. Bislang sind die Kaffeekapseln nur in der Schweiz und in Frankreich erhältlich. Und jetzt kommen sie auch nach Deutschland!

Edeka: Kunden müssen sich gedulden

Klingt doch eigentlich gut, oder? Aber ein Detail dürfte die Kunden dann doch ziemlich nerven: Die Kaffeekapseln sind erst ab April 2023 bei Edeka erhältlich. Das gab der Supermarkt selbst in einer Pressemitteilung bekannt.

„Der kleine, lediglich von einer patentierten Schutzschicht ummantelte Ball aus gepressten Kaffee wird ab April 2023 in teilnehmenden Edeka-Märkten in Deutschland verfügbar sein“, heißt es in der Mitteilung.

Edeka will etwas für Umwelt tun

Mit dem neuen Kaffeekapselsystem wolle Edeka etwas in Sachen Nachhaltigkeit tun, wie das Unternehmen betont. „Im Zuge der nachhaltigen Ausrichtung von Edeka ist CoffeeB eine große Bereicherung für unser Produktportfolio. Das innovative Zero-Waste-Kaffeesystem teilt unser Ziel, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Mit dieser Zusammenarbeit tragen wir einen weiteren Teil dazu bei, nicht nur den Genuss, sondern vor allem auch die Natur und Umwelt für nachfolgende Generationen zu erhalten“, erklärt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG, Hamburg.

Die Kaffeekapseln von CoffeeB verursachen keinen Abfall. Die Schutzschicht ist laut Pressemitteilung natürlichen Ursprungs und somit „vollständig gartenkompostierbar“. Genutzt werden die Kaffeekapseln in Verbindung mit der eigens dafür entwickelten Kaffeemaschine. Dazu können Verbraucher einen unterschiedlichen Stärkegrad wählen.

Edeka: Acht verschiedene Sorten

Die Coffe Balls werden in acht verschiedenen Sorten und die CoffeB „Globe“-Kaffeemaschine in den Farben Schwarz und Weiß in allen teilnehmen Edeka-Märkten erhältlich sein.