Edeka: Gurken-Preis-Hammer! Kunden bei Anblick „verwirrt“

Supermarkt-Kunden müssen in den vergangenen Jahren einiges mitmachen. Egal ob bei Edeka, Aldi oder Kaufland, egal ob bei Rewe, Lidl oder Globus – durch Hamsterkäufe während der Pandemie sowie die folgende Inflation oder auch Lieferengpässe wegen verschiedener Kriege ist der Einkauf im Supermarkt nicht immer ein Vergnügen.

Umso mehr freut es Kunden, wenn sie bei ihrem Einkauf ausnahmsweise mal eine positive Entdeckung machen. So geschehen zuletzt bei Edeka.

Edeka: Gurken-Preis „verwirrt“ Kunden

Bei „X“ veröffentlichte ein Edeka-Kunde ein Foto des jüngsten Einkaufs in der Filiale seines Vertrauens. Darauf zu sehen: Salatgurken. So weit, so normal.

Was den Kunden jedoch überraschte: Die Gurken wurden zu einem Preis von 49 Cent verkauft. „Bin verwirrt“, schreibt der Edeka-Kunde: „Hatten wir nicht kürzlich noch ultrateure Gurken? Und ist Edeka nicht eh immer eine Apotheke?“

Gurken-Preis fährt Achterbahn

Mit letzterem Vergleich spielt der Kunde offensichtlich auf die Tatsache an, dass Edeka als Supermarkt für gewöhnlich auch einige Marken-Produkte anbietet, die teurer sind als ihre Pendants im Discounter. Und somit müssen Kunden bei Edeka so manches Mal ähnlich tief in die Tasche greifen wie beim Kauf teurer Medikamente in der Apotheke.

Und was den Gurken-Preis angeht, hat der Kunde ebenfalls Recht. Es ist nicht lange her, als Menschen in Deutschland mehr als 3 Euro auf den Tisch legen mussten, um eine einzelne Salatgurke zu erwerben. So hatte im März vergangenen Jahres ein Video bei Tiktok die Runde gemacht, das den Preis von 3,29 Euro pro Salatgurke in einer Hamburger Edeka-Filiale thematisiert hatte (DER WESTEN berichtete).

Edeka-Kunden diskutieren

Unter dem Foto des Kunden sammelten sich umgehend dutzende Kommentare. Viele Nutzer wiesen darauf hin, dass es sich vermutlich um Salatgurken handelt, die in Gewächshäusern gezüchtet wurden und wenig Geschmack haben. „Das sind Gewächshaus-Gurken en Mass – EU genormt – fast geschmacklos“, kommentiert eine andere Kundin von Edeka.

Ein anderer Kunde erklärt zudem, dass der niedrige Preis mit der Uhrzeit des Einkaufs zusammenhängen könnte: „Abends wird sowas verramscht.“

Dem betroffenen Edeka-Kunden war dies egal. Er freute sich über günstige Salatgurken.