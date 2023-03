Edeka: Kunden können Augen nicht trauen – kurioser Gurken-Trick enttarnt?

Die Gurke ist eine der wirtschaftlich bedeutendsten Gemüsearten. Doch macht sie erst seit kurzem auch Schlagzeilen. Grund dafür sind die bei Edeka und anderen Supermärkten drastisch gestiegenen Preise für das Kürbisgewächs.

Eine Gurke kostet teilweise schon zwei Euro! Kein Wunder, dass so mancher Kunde das Gemüse im Laden links liegen lässt und lieber zu Alternativen greift. Was ein Edeka in NRW scheinbar als Reaktion daraufhin nun versucht hat, durchtrennt bei einigen Kunden den Geduldsfaden.

Edeka-Kunde über Gurken-Trick entsetzt – „Was soll das?“

In einem Edeka in der NRW-Stadt Düsseldorf stolpert ein Kunde über die Gurkenauslage. Er kann seinen Augen kaum trauen. „Was soll das?“, will der verärgerter Kunde wissen. Denn oben auf den unverpackten Gurken liegen eingeschweißt und auf einem Styroporteller einzelne Gurkenscheiben. Fassungslos teilt der Kunde ein Foto von der Auslage auf Facebook.

+++ Rewe, Lidl und Co: Eklat um steigende Preise für Obst und Gemüse! „Vergammelt in der Auslage“ +++

Bei dem Angebot von neun Gurkenscheiben für 22 Cent kommt einem anderen Nutzer gleich ein Verdacht. „So werden selbst die Gurken noch verkauft, wo an beiden Enden bereits der ‚Verfall‘ eingetroffen ist“, mutmaßt er öffentlich. „Und dann noch dafür diesen Müll zu verantworten“, regt er sich über den in seinen Augen „verantwortungslosen“ Umgang mit dem Gemüse auf.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Edeka klärt auf

Edeka wolle versuchen, den Fall aus NRW nachzuvollziehen, hieß es auf eine erste Anfrage unserer Redaktion. Da der Edeka-Verbund genossenschaftlich organisiert ist, würden die 3.500 selbstständigen Kaufläute und regionalen Großhandlungen auch eigenständig über die jeweiligen Maßnahmen in den einzelnen Märkten entscheiden.

Mehr News:

Auf weiteres Nachhaken hin stellte sich heraus, dass es sich in Düsseldorf lediglich um ein kurzzeitiges Angebot gehandelt habe. „Inzwischen gibt es dieses Angebot nicht mehr im Sortiment“, versichert das Unternehmen.