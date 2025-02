Edeka: Kunden holen Einkaufswagen – sie ahnen es nicht

Bei Edeka werden Kunden plötzlich überrascht. Statt der normalen altbekannten Einkaufswagen finden sie futuristisch anmutende moderne Shopper vor den Filialen vor. Vor allem rund um Berlin werden sie vermehrt gesichtet.

Was hinter diesen neuen Einkaufswagen steckt, hat unser Partnerportal „Berlin Live“ aufgedeckt. Eine Reporterin war in Berlin in einer Filiale und hat den neuen Einkaufwagen getestet.

Edeka: Was kann der Easy-Shopper?

Im Edeka in Berlin am Potsdamer Chaussee stehen sie bereits: grün, mit einem Tablet und einem Scanner versehen. Der Easy-Shopper ist das neueste Modell und erst in 200 Märkten in der Gegend zu finden. Doch was kann der modernere Einkaufswagen?

Wir hatten bereits darüber berichtet: Edeka & Rewe: Kunden greifen zu Einkaufswagen – damit haben sie nicht gerechnet

Über den integrierten Scanner können Kunden alle Produkte, die sie kaufen wollen, scannen. Die Artikel erscheinen dann in einer Übersicht auf dem Tablet, daneben stehen die Preise. So können Kunden durch den Markt laufen und wie gewohnt einkaufen. Die Produkte werden addiert und so haben sie konstant die Übersicht über die aktuellen Kosten ihres Einkaufs. Und sogar die auf diese Weise gesammelten Payback-Punkte werden angezeigt. Praktisch, findet die „Berlin Live“-Reporterin.

Edeka-Neuerung: Praktisch oder unnötig?

Und jetzt kommt der Clou: Dank des Easy-Shoppers musst du dich nicht an der Kasse anstellen und wie alle anderen deine Ware auf das Band legen und warten. Das hast du durch den Scanvorgang schon erledigt. Abgerechnet wird beim Verlassen des Marktes. Und solltest du doch etwas vergessen haben zu scannen, erkennt das System sofort, was noch fehlt. So braucht Edeka auch keine Diebstähle zu fürchten.

Mehr News:

Als Extra kannst du dir über das im Einkaufswagen integrierte Tablet Rezeptvorschläge samt fertigen Einkaufslisten dafür anzeigen lassen und dich noch beim Einkauf inspirieren lassen. Scheinbar ein Rundum-Sorglos-Paket, zieht „Berlin Live“ das Fazit. Doch eine Frage bleibt offen: Wie kommt das moderne Gerät bei den Kunden an, besonders bei den älteren?

Das und weitere Details kannst du im Artikel auf unserem Partnerportal „Berlin Live“ nachlesen.