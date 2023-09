Edeka: Dosen platzen! Jetzt muss das Unternehmen durchgreifen

Es kann immer wieder passieren, dass Unternehmen Produkte zurückrufen müssen. Die Gründe dafür sind meistens unterschiedlich. Jetzt ist es auch bei Edeka der Fall.

Der Supermarkt hat eine wichtige Mitteilung rausgeschickt und zwei Produkte zurückgerufen. Edeka teilt mit, dass diese für Verletzungen sorgen könnten.

Edeka: Dosen platzen!

Worum geht es genau? Um zwei Sorten Hundefutter aus dem Edeka-Sortiment. Die Dosen könnten aufplatzen und für Verletzungen sorgen, heißt es. Neben Edeka werden die Produkte der Tiernahrungs-Herstelle Petcura auch bei Marktkauf angeboten. Zum einen ist es „Caneo Hundefutter Huhn“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 16. August 2026, zum anderen „Edeka Naturals Hunde Premium-Mahlzeit – 26 Prozent Huhn“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 15. und 16. August 2026.

Alle Infos zum Rückruf

CANEO Hundefutter Huhn mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 16.08.2026

EDEKA Naturals Hunde Premium-Mahlzeit – 26 Prozent Huhn mit den MHDs 15.08.2026 und 16.08.2026

In beiden Fällen sind jeweils die 800-Gramm-Dosen vom Rückruf betroffen. Bei den betroffenen Hundefutter-Produkten kann es laut dem Hersteller zu Gasentwicklungen kommen, die zum Bersten der Dosen führen können.

Kunden sollen Produkte entsorgen

Kunden sollten die Dosen daher nicht öffnen, sondern in einer stabilen Tüte im Hausmüll entsorgen. Der Kaufpreis wird bei Edeka gegen Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.

Einige 800g-Dosen von Caneo und der Edeka-Eigenmarke sind betroffen. Kunden sollten das MHD auf der Unterseite der Dose beachten. Foto: edeka

Die potenziell gefährlichen Dosen wurden deutschlandweit verkauft, mit Ausnahme der Bundesländer Hessen, Thüringen, Sachsen und Bayern. Bei Fragen können sich Verbraucher an den Kundenservice unter der Nummer 0800 333 5211 oder per E-Mail an info@edeka.de wenden.

