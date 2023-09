Kaufland, Lidl und Co: Mega-Rückruf! Der Verzehr dieser Produkte kann dich krank machen

Kunden von Kaufland, Lidl und Co., aufgepasst: Von einigen Fisch-Produkten solltest du besser die Finger lassen – sie könnten dich unter Umständen krank machen!

Mega-Rückruf bei Kaufland, Lidl und Co.! In verschiedenen Forellen-Filets wurden Listerien nachgewiesen – Magen-Darm-Gefahr! Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren und alten oder kranken Menschen können dabei ernste Krankheitsverläufe entstehen.

Produkte gibt es auch bei Globus zu kaufen

Wie der „Merkur“ berichtet, sind verschiedene Produkte von dem Rückruf betroffen. Du kannst sie unter anderem bei Lidl, Globus und Kaufland kaufen.

Das sind die betroffenen Produkte:

Globus Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g

Globus: Geräucherte Forellenfilets von der Fischtheke

Nautica Regenbogen Forellenfilets, 125 g in den Sorten ‚Natur‘ und ‚Pfeffer‘

XXL Nautica Regenbogen Forellenfilets ‚Natur‘, 140 g

Finest Seafood Geräucherte Regenbogen-Forellenfilets Natur 125g ohne Haut

Finest Seafood Geräucherte Regenbogen-Forellenfilets Pfeffer 125g ohne Haut

Bei dem Globus Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g, handelt es sich um Filets von der Globus Handelshof GmbH & Co. KG. Betroffen sind die Artikel mit der EAN 4304218429551 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 8. September 2023 bis 5. Oktober 2023. Ebenfalls wichtig: Es können auch Fischplatten von der Globus-Fischtheke betroffen sein. Bei Zweifeln solltest du dich am besten an die Mitarbeiter wenden.

HIER müssen Kunden auch aufpassen

Zu den betroffenen Fisch-Produkten der Finest Seafood Filets gehören alle Artikel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 27. September 2023. Kaufen kannst du sie bei Kaufland.

Folgende Los-Kennezeichnungen sind betroffen:

L23233

L23234

L23235

L23236

L23240

L23241

L23242

L23243

L23244

L23247

L23248

L23249

L23250

L23251

Die Nautica-Produkte stammen von dem Hersteller Fa. Agustson a/s. Die Nautica Filets haben alle ein Verbrauchsdatum bis einschließlich 5. Oktober 2023. Du kannst sie bei Lidl kaufen.