Edeka-Kunden stehen plötzlich vor leeren Regalen! „Lieferschwierigkeiten“

Edeka-Kunden schauen derzeit in die Röhre – zumindest in einigen Filialen in Berlin! Dort stehen sie plötzlich vor leeren Regalen.

Der 8. März (Freitag) ist Weltfrauentag, ein Feiertag in Berlin. Den Einwohnern der Hauptstadt steht also ein langes Wochenende bevor. Für zahlreiche Verbraucher heißt das auch, dass sie sich vorher noch mit reichlich Lebensmittel eindecken. Doch in einigen Edeka-Filialen in Berlin ist das nur eingeschränkt möglich, wie unser Partnerportal BERLIN LIVE berichtet.

Schlechte Zeiten für zahlreiche Edeka-Kunden in Berlin

Rund 500 Märkte von Edeka in Berlin und Brandenburg sind von einer enormen Störung betroffen – und das bedeutet zum Teil leere Regale für tausende von Menschen!

In einer Filiale in Berlin-Charlottenburg wird der Grund der Störung erklärt. „Durch den Großbrand/Stromausfälle in Grünheide ist auch das Lager der Edeka betroffen.“ Es komme darum zu Lieferschwierigkeiten in allen Sortimenten, heißt es auf einem Aufsteller bei der Wursttheke und ein Zettel bei der Pfandflaschenrückgabe in der besagten Filiale.

Edeka: Kühlung durch Notstromaggregat sichergestellt

„Richtig ist, dass das Edeka-Logistikzentrum in Freienbrink seit gestern massiv vom Stromausfall betroffen ist“, verriet ein Unternehmenssprecher von Edeka auf Anfrage von BERLIN LIVE.

Durch ein Notstromaggregat wurde die Kühlung der Lebensmittel zunächst sichergestellt. Normalerweise werden von Freienbrink aus rund 500 Märkte in Berlin und Brandenburg mit Obst und Gemüse sowie kühlpflichtigen Lebensmitteln versorgt.

Am Wochenende kann es zu leeren Regal kommen

Offen ist allerdings noch, wann die reguläre Stromversorgung durch den Dienstleister wieder hergestellt werden kann. Das bedeutet, dass es auch am Wochenende zu leeren Regalen kommen könnte.

