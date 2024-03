Rewe, Aldi und Co: Hersteller macht ernst – Kunden müssen sich umstellen

Ob sonntags zum ausgiebigen Frühstück oder unter der Woche zum Start in den Tag: Säfte wie Multivitamin- oder Orangensaft dürfen bei vielen Menschen auf dem Frühstückstisch nicht fehlen. Es gibt sie in den verschiedensten Sorten, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ob bei Rewe, Aldi oder einem anderen Supermarkt: Zahlreiche Hersteller machen die Auswahl oft schwer.

Doch ein großer Hersteller hat jetzt eine Rezepturänderung seiner Säfte angekündigt. Und die dürfte vor allem eine Kundengruppe interessieren.

Rewe, Aldi und Co.: Süß, saftig und jetzt komplett vegan?

Valensina ist ein beliebter deutscher Hersteller und Vertreiber von Fruchtsäften mit Sitz in Mönchengladbach. Von der klassischen Orange bis zu den exotischen Multivitaminen finden hier viele Kunden bei Rewe, Aldi und Co. das ideale Frühstücksgetränk. Bislang war es jedoch so, dass die Säfte teilweise nicht vegan waren. Das wussten viele Menschen nicht – schließlich werden sie doch vermeintlich nur aus Obst hergestellt. Doch Valensina nutzte bislang bei zwei seiner Sorten Honig, um den Säften die typische Süße zu verleihen.

Damit ist in Zukunft nun Schluss. Seit Februar produziert Valensina nur noch vegane Fruchtsäfte und Nektare. „Dank einer optimierten Rezeptur konnte bei den Frühstücks-Nektaren Orange-Mango sowie Orange-Maracuja auf Honig verzichtet werden – bei gleichem Geschmack“, heißt es in der Pressemitteilung. Damit wolle das Unternehmen ein Zeichen für für nachhaltigere Produkte setzen.

Warum sind Säfte oft nicht vegan?

Entgegen der Annahme vieler Kunden von Rewe, Aldi und Co. sind viele Fruchtsäfte nicht vegan. Das liegt nicht einmal an der Verwendung von Honig wie bei Valensina. Bei der Saftherstellung wird Gelatine oftmals als technischer Hilfsstoff eingesetzt. Wie „Utopia“ berichtet, ist Gelatine im Endprodukt nicht mehr nachweisbar und muss daher dann nicht gekennzeichnet werden.

Die Valensina-Säfte mit der neuen Rezeptur sind in den Regalen von Rewe, Aldi und Co. auch an einer veränderten Optik zu erkennen. Die beiden Sorten, bei denen künftig auf Honig verzichtet wird, haben sich mit rotem Deckel und rotem Etikett dem übrigen Valensina-Frühstückssaft- und -nektar-Sortiment angepasst.