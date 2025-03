Edeka, Aldi und Co.: Kassiererin gibt Geheimnis preis – Kunden sollten unbedingt auf Bon achten

„Leute, passt auf eure Bons auf!“, begann eine Kassiererin mit ernster Miene, die Kunden bei Aldi, Edeka & Co. zu warnen. Sie weiß, wovon sie spricht: „Wer den Bon nicht prüft, zahlt halt drauf. Die Leute vertrauen blind darauf, dass alles stimmt – ein riesiger Fehler!“

Und tatsächlich – dieser Fehler hat schon so manchen Kunden bis zu 20 Euro gekostet. Die Kassiererin will nun die Kunden von Edeka, Aldi & Co. warnen.

Edeka, Aldi & Co.: Kassenbon als Kosten-Falle? Fünf Fehler, die oft passieren

Diese Insiderin kennt die größten Fallen an den Kassen der Supermärkte ganz genau. Ein Klassiker: Artikel werden bei Edeka, Aldi & Co. versehentlich doppelt gescannt, vor allem, wenn mehrere gleiche Produkte auf dem Band landen. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und schon habt ihr mehr bezahlt, als nötig.

Doch nicht nur das – besonders bei Obst und Gemüse sollte man genauer hinschauen. Bio- und konventionelle Produkte werden oft verwechselt. Und warum? Weil jedes Obst und Gemüse eine eigene PLU-Nummer hat – die sogenannte „Price Look-Up Code“. Wenn der Mitarbeiter diese Nummer nicht kennt oder durcheinanderbringt, landet plötzlich der falsche Preis auf dem Bon.

Aber das ist noch nicht alles! Ein weiterer Fehler, den viele übersehen, betrifft Sechserpackungen und Plastikflaschen. Wenn die Verpackung einmal aufgerissen ist, sollte man die Plastikfolie unbedingt entfernen. Warum? Ganz einfach: Oft befindet sich unter der Folie ein Barcode, der dazu führen kann, dass ihr für mehr Flaschen bezahlt, als ihr tatsächlich genommen habt. Die Kassiererin empfiehlt laut „Bild“: „Legt einzelne Flaschen am besten separat aufs Band.“

Verbraucherzentrale warnt: Kassenbon kassieren

Aber besonders knifflig wird es bei verpackten Produkten von regionalen Metzgern. Diese haben oft zwei Barcodes: einen vom Metzger selbst und einen vom Supermarkt, der manchmal direkt auf das Produkt geklebt wird.

„Ich habe schon erlebt, dass der Barcode vom Metzger statt des Markt-Barcodes gescannt wurde“, erzählt Gisela. Was dann passiert, ist wirklich ärgerlich: An der Kasse von Edeka, Aldi und Co. könnte dann mehr berechnet werden.

Der wichtigste Tipp der Kassiererin und auch der Verbraucherzentrale lautet: Kontrolliert den Kassenbon sofort! Aber Vorsicht – nicht erst, wenn ihr schon im Auto sitzt! Die Experten warnen: „Am besten prüft ihr den Bon noch, bevor ihr den Laden verlässt. Denn nach dem Verlassen des Marktes ist es schwierig, nachzuweisen, was ihr wirklich gekauft habt.“

Schütz dich also vor bösen Überraschungen und schaut genau hin. Es dauert nur ein paar Sekunden, aber diese können euch schnell Geld sparen.