Edeka, Aldi und Co.: Kunden machen diesen Fehler immer wieder – es endet eklig

Die Kunden von Edeka, Aldi und Co. haben in der Obst- und Gemüseabteilung meist eigene Auswahlkriterien, nach denen sie die Produkte auswählen. Bei Avocados zum Beispiel achten viele Verbraucher darauf, dass sie nicht zu hart sind, bei Weintrauben darauf, dass sie knackig sind. Auch Obst und Gemüse, das braune oder welke Stellen aufweist, wird nach dem Kontrollblick oft zurück ins Regal gelegt.

Besonders bei Bananen haben die Kunden ihre eigenen Vorlieben. Die einen kaufen gerne noch grüne Bananen, die noch lange haltbar sind, die anderen reife Bananen, weil sie süßer sind. Es gibt aber noch ein weiteres Merkmal, an dem man die Qualität und Frische erkennen kann. Doch darauf achten die wenigsten Kunden – mit ekligen Folgen!

Edeka, Aldi und Co.: Vorsicht vor nassen Bananen

Das Praktische an der Banane ist unter anderem ihre Schale. Sie ist eine praktische Verpackung und macht die Banane zum idealen Snack für unterwegs. Schließlich liefert sie schnelle Energie und wichtige Vitamine! Doch wenn man zu den gelben, knubbeligen Früchten greift, ist die Schale oft feucht und sogar leicht verklebt. Das wird von vielen Kunden bei Edeka, Aldi und Co. oft ignoriert, hat aber manchmal einen wichtigen Hintergrund.

+++ Aldi, Kaufland und Co.: Neue Produkte in Regalen treiben Kunden zur Weißglut – „Bin im falschen Film“ +++

Ist die Banane feucht, klebrig und hat bereits matschige Stellen, sollte sie besser im Regal bleiben. Denn dahinter könnte ein Frischeproblem stecken. Wenn die Kühlkette auf dem langen Transportweg nicht richtig eingehalten wurde, kann sich in der Banane schnell Schimmel bilden – sehr unangenehm!

Hinter der Nässe kann natürlich auch ein banaler, logistischer Grund stecken. Ist sie lediglich feucht und weist keine braunen Flecken auf, so kann hinter der Feuchte Kondenswasser stecken. Bananen werden nämlich oft in gekühlten Bereichen gelagert und bilden nachdem sie in eine wärmere Umgebung bei Temperaturunterscheiden Kondenswasser.

Nässe ist in der Regel unbedenklich, doch laut „HNA“ ist es ratsam, Bananen vor dem Verzehr oder der Lagerung zu Hause zu trocknen, um die Haltbarkeit zu verlängern und Schimmelbildung zu vermeiden.