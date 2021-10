Ebay Kleinanzeigen: Verkäufer bietet LP von Mega-Star an – doch er macht einen entscheidenden Fehler

Auf Ebay Kleinanzeigen wird man nicht nur seinen alten Krempel los oder kann waschechte Möbel-Schnapper machen - hin und wieder findet man sogar echte Schätze oder kann aus seinen alten Besitztümern noch richtig Kohle machen.

Letzteres dachte sich kürzlich wohl auch ein Verkäufer auf Ebay Kleinanzeigen. Doch als er die alte Schallplatte eines Weltstars zum Verkauf anbot, machte er plötzlich einen entscheidenden Fehler.

Ebay Kleinanzeigen: Verkäufer bietet LP an und wird ausgelacht

Das wohl größte Problem auf Ebay Kleinanzeigen: die Glaubwürdigkeit der Verkäufer. Mit der hatte es sich der Schallplattenbesitzer in seiner Anzeige ordentlich verspielt.

Dabei wollte er ein Produkt verkaufen, an das Fans in Geschäften gar nicht mehr so einfach rankommen würde: Eine uralte LP von Mega-Star Lionel Richie, für die er nicht mal einen festen Preis, sondern lediglich den Vermerk „verhandelbar“ angab.

---------------

Das ist Ebay Kleinanzeigen:

wurde 2005 unter dem Namen Kijiji gegründet

2009 änderte das Portal seinen Namen in Ebay Kleinanzeigen

Es handelt sich um einen regionalen Anzeigenmarkt

das Portal finanziert sich über integrierte Werbung und durch Einnahmen aus Inseraten

---------------

Unter normalen Umständen wäre das Postfach des Ebay Kleinanzeigen Nutzers sicherlich in nur wenigen Stunden explodiert. Doch stattdessen landete er mit seiner Anzeige auf der Facebookseite „Best of Kleinanzeigen“, wo man sich über einen bitteren Schreibfehler lustig machte.

Ebay Kleinanzeigen: Verkäufer schreibt Weltstar falsch – das Netz lacht

So schrieb der Verkäufer den Namen des weltbekannten Sängers in der Anzeige völlig falsch aus: „Lineal Richie LP“, hieß es in der Überschrift.

Die Facebook-Nutzer konnten sich das Lachen kaum verkneifen und fanden gleich weitere lustige Namenspiele für bekannte Künstler.

----------

Mehr zu Ebay Kleinanzeigen:

------------

„Der Bruder von Zirkel O’Connor?“, schreibt ein Nutzer unter den Beitrag. „Der heißt doch eigentlich Geodreieck Roger“, witzelt außerdem ein weiterer Mann.

Im Internet hat der Ebay Kleinanzeigen-Verkäufer die Leute prächtig amüsiert. Seine Schallplatte wird ihm so schnell vermutlich jedoch niemand mehr abkaufen. (mkx)