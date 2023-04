Ebay Kleinanzeigen: Drastische Änderung steht bevor – Seite sieht bald ganz anders aus

Warst du vor Kurzem mal auf ebay-kleinanzeigen.de? Dann dürfte dir das große Info-Fenster aufgefallen sein. Das Portal steht nämlich kurz vor einer großen Veränderung, auf die es damit hinweist.

+++ Ebay Kleinanzeigen: Vorsicht vor diesen Verkäufern! Sie bringen dich um viel Geld +++

Ebay Kleinanzeigen will den eigenen Namen und das Design der Webseite, App und den allgemeinen Online-Auftritt radikal anpassen.

Ebay Kleinanzeigen bald ohne ebay

Das Online-Portal Ebay Kleinanzeigen heißt bald nur noch „Kleinanzeigen“. Ab dem 16. Mai geht das Portal nun auch namentlich eigene Wege. Schon im Juni 2021 hatte der Online-Marktplatz Adevinta aus Norwegen die Abspaltung von ebay.de übernommen. Dafür hat das Unternehmen satte 9,2 Milliarden Dollar – etwa 8,34 Milliarden Euro – bar in Aktien bezahlt.

Auch interessant: Zalando, Ebay Kleinanzeigen und Co.: Käufer machen immer wieder diesen Fehler und zahlen zu viel

Eigentlich sollte Adevinta noch bis Juni 2024 Zeit haben, um den Namenswechsel zu vollziehen. Nun ist es deutlich früher so weit. Seit einiger Zeit heißt auch die App im App-Store nur noch „Kleinanzeigen“.

Das ist Ebay Kleinanzeigen:

Zählt zu den meistgenutzten Websites im deutschsprachigen Internet

Circa 40 Millionen Nutzer pro Monat

Heißt bald nur noch Kleinanzeigen

Kleinanzeigen und Ebay gehen neue Wege

So sieht die Webseite demnächst aus. Foto: dpa

Die getrennten Portale kommen sich mittlerweile auch immer mehr in die Quere. Mittlerweile geht das Kleinanzeigen-Portal immer mehr in Richtung Shopping-Seite mit zahlreichen gewerblichen Anbietern. Im Gegensatz dazu kommt ebay.de den privaten Verkäufern immer mehr entgegen und hat seit März sogar die Gebühren für Inserate abgeschafft und verlangt auch keine Provision für Verkäufe mehr.

Mehr News:

Bisher steht in der https-URL der Website-Version des Kleinanzeigen-Portals allerdings noch ebay mit drin. Das wird auch noch einige Jahre so bleiben. Irgendwann wird dann auf die neue Adresse kleinanzeigen.de weitergeleitet. Unmittelbar wird sich auch für die Nutzer nichts ändern. Nur an den neuen Namen werden sie sich gewöhnen müssen. (mit dpa)