Zalando, Ebay Kleinanzeigen und Co.: Käufer machen immer wieder diesen Fehler und zahlen zu viel

Zalando, Ebay Kleinanzeigen und Co.: Eigentlich ist Online-Shopping ja super praktisch: Einfach mit dem Handy oder dem Laptop vom Sofa aus nach der Lieblingsmode Ausschau halten und mit ein paar Klicks bestellen. Doch im Gegensatz zum Geschäft kann man hier ganz schnell auf fiese Betrüger reinfallen.

Vor allem auf den Secondhand-Plattformen ist eine üble Masche auf dem Vormarsch. Wir erzählen dir, wie diese abläuft und wie du dich schützen kannst.

Zalando, Ebay Kleinanzeigen und Co.: Bei diesem Betrug zahlst du doppelt

Da freut man sich tagelang auf ein neu ergattertes Lieblings-Teil, das man zum Beispiel bei Ebay Kleinanzeigen oder Vinted erstanden hat – und dann das: Obwohl man den Verkäufer bereits bezahlt hat, liegt dem Paket noch eine Rechnung bei. Aber wie kann das sein?

Diese dreiste Masche nennt sich Dreiecksbetrug (und nein, sie hat nichts mit einer Dreiecksbeziehung zu tun). Der Name beruft sich eher auf den Ablauf des Online-Schwindels. Hierbei gaukelt der Verkäufer vor, ein Produkt von Zalando oder einem anderen Shop zu besitzen und verkaufen zu wollen – daher auch der andere Name „Zalando-Masche“, wie „chip.de“ berichtet. Doch nach deiner Bestellung und Zahlung kauft er das Teil einfach mit deinen Daten in dem entsprechenden Shop und klickt die Zahlart Rechnung an. So hat der Betrüger sein Geld und du musst zweimal zahlen. Wie gemein! Doch es gibt Möglichkeiten sich zu schützen oder dagegen vorzugehen, wenn es bereits passiert ist.

So kannst du dich schützen

Natürlich ist niemand davor gefeit, auf so einen Dreiecksbetrug rund um Zalando, Ebay Kleinanzeigen und Co. reinzufallen, doch es gibt gewisse Warnsignale, die dich aufhorchen lassen sollten:

Wurde der Account des Verkäufers erst vor Kurzem erstellt? Ohne Bewertung anderer Käufer lässt sich die Seriosität schlecht abschätzen.

Ohne Bewertung anderer Käufer lässt sich die Seriosität schlecht abschätzen. Werden viele Produkte zur gleichen Zeit angeboten? Betrüger wollen natürlich mit einem breiten Angebot möglichst viele Opfer anlocken.

Betrüger wollen natürlich mit einem breiten Angebot möglichst viele Opfer anlocken. Was für Fotos werden gezeigt? Wenn Herstellerfotos zu sehen sind statt privater Bilder der Produkte, könnten gegebenenfalls Betrüger dahinterstecken.

Ein weiterer Tipp: Käufer können sich zusätzlich schützen, wenn sie den Verkäufer vor der Zahlung darum bitten, dass sie einen Link zur Sendungsverfolgung erhalten, sobald das Paket verschickt worden ist.

Falls du bereits Opfer dieser gemeinen Betrugsmasche geworden bist, solltest du schnell handeln. Das heißt: Sobald du ein Paket mit Rechnung bekommst, obwohl du schon gezahlt hast, bitte sowohl die Secondhand-Plattform als auch den Shop der Ware direkt kontaktieren. So kannst du hoffentlich noch vom Käuferschutz und der Rücksendung auf Kulanz profitieren.