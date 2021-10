Ebay Kleinanzeigen: Mann bietet Schreibtisch an – doch DAMIT hat er nicht gerechnet

Kaum jemand war noch nie auf Ebay Kleinanzeigen. Immerhin werden hier alle möglichen Gegenstände zum Kauf angeboten – teilweise werden sie sogar verschenkt.

In diesem Fall wollte ein User seinen alten Schreibtisch auf Ebay Kleinanzeigen an den Mann bringen. Doch daraufhin bekam er eine Nachricht, mit der er sicher nicht gerechnet hatte.

Ebay Kleinanzeigen: Mann bietet Tisch an

Wenn man auf der Suche nach einem Gegenstand ist und für diesen möglichst wenig bezahlen möchte, guckt man häufig mal bei Ebay Kleinanzeigen vorbei. Immerhin gibt es hier manche Sachen sogar kostenlos, wenn man sie abholt.

---------------

Das ist Ebay:

einer der größten Online-Marktplätze

ein amerikanisches Unternehmen, das am 3. September 1995 von Pierre Omidyar gegründet wurde

wurde zunächst unter dem Namen „AuctionWeb“ gegründet und dann zum Jahresanfang 1998 in „Ebay“ umbenannt

bis zum 17. Juli 2015 gehörte auch der Bezahldienst „Paypal“ zum Unternehmen, ehe es unabhängig wurde

die ursprüngliche Verbraucher-zu-Verbraucher-Beziehung mit flohmarktähnlichem Charakter änderte sich mit der Zeit, sodass die Plattform mittlerweile auch von kommerziellen Händlern verwendet wird

---------------

In diesem Fall sollte ein alter Schreibtisch einen neuen Besitzer finden. Dafür musste er auch noch abgeholt werden. Das nahm ein Nutzer offenbar zum Anlass, um dem Verkäufer eine spezielle Nachricht zu schreiben.

Ebay Kleinanzeigen: DAMIT hat ein Verkäufer sicher nicht gerechnet

Einen Screenshot der Nachricht veröffentlichte „Best of Ebay Kleinanzeigen“ auf Instagram. „Ihr Inserat hat mein Interesse geweckt. Wäre netterweise ein Termin zur Besichtigung möglich“, lautet der Beginn der Nachricht. So weit, so gut.

---------------

---------------

Doch dann schreibt der User plötzlich, dass er und seine Lebensgefährtin gerne etliche weitere Dinge ankaufen würden. „Zu unserem Portfolio gehören unter anderem: Edelsteine jeglicher Art, Gold- und Silberschmuck, Bruchgold, Zahnmetalle, Münzen, Silberbesteck, Armband- und Taschenuhren, Gemälde, Porzellan sowie Militaria“, heißt es in der Nachricht, mit der der Anbieter sicher nicht gerechnet hat. Schließlich geht es hier eigentlich nur um einen alten Schreibtisch und nicht um Gold oder andere wertvolle Gegenstände.

Der User ging auf die Nachricht nicht ein, sondern fragte lediglich, ob der er nun den Tisch haben wolle. Daraufhin bekam er nur ein „Nope“ inklusive einer Beleidigung zurück.

Auch in den Kommentaren äußern viele Nutzer Zweifel, ob der lauteren Absichten des Interessenten. „Ist ne Masche um die Bude für nen späteren Einbruch aufzuklären“, kommentiert ein User. „Ich habe exakt die gleiche Nachricht auch schon bekommen“, berichtet ein anderer. Bleibt zu hoffen, dass sich für den Tisch ein anderer Abnehmer gefunden hat. (gb)